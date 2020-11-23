Первая станция МЦД-3 в Москве: Вместо старой платформы Ховрино построили современный вокзал

Ожидается, что после отмены действующих ограничений новой станцией Ховрино будут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают расширяться. Напомним, сейчас пассажиры ездят по первым двум линиям - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" длиной 52 километра и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" длиной 80 километров. В ближайшие годы запустят следующий, третий диаметр от Зеленограда до Раменского длиной 85 километров.

Новую станцию Ховрино на будущей линии МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (Октябрьская железная дорога) открыли сегодня, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

"Год назад в столичном регионе запустили наземное метро – Московские центральные диаметры, - сказал Сергей Собянин. - И хотя этот год у нас выдался своеобразным, МЦД доказали свою востребованность у москвичей и жителей Московской области. Количество пассажиров на линиях МЦД-1 и МЦД-2 значительно выросло по сравнению с тем, когда по этим маршрутам ходили обычные электрички".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия станции "Ховрино" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, пандемия не остановила развитие проекта наземного метро. На Каланчевской, в районе СИТИ и в других местах сейчас прокладывают пути для будущих маршрутов МЦД.

"Только за 2020-й год мы построим или проведём полную реконструкцию порядка 15 станций на существующих и будущих диаметрах, - отметил Собянин. - Сегодня открываем еще один важнейший объект – новую станцию Ховрино. Эта станция станет частью "северных ворот" Москвы – крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Ховрино", объединяющего Замоскворецкую линию метро, перспективную линию МЦД-3 и междугородний автовокзал".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Ховрино - первая новая станция, построенная по проекту создания линии МЦД-3.

Пассажиры у входа на станцию "Ховрино" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в день ее открытия. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

До сих пор это была классическая пригородная железнодорожная платформа, которой пользовались жители соседних жилых районов. Рядом с ней появился крупный транспортно-пересадочный узел со станцией "Ховрино" Замоскворецкой линии метро и междугородным вокзалом "Северные ворота".

Теперь на железной дороге построили новую станцию Ховрино. При этом старая платформа продолжит работать как Грачёвская. Во время онлайн-голосования москвичи переименовали ее по названию соседнего Грачёвского парка и старинной усадьбы Грачёвка.

В здании современного городского вокзала Ховрино:

- 2 платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от дождя, снега и солнца;

- 2 пассажирских вестибюля с турникетами, туалетами, эскалаторами и лифтами;

- выходы через вестибюли на улицы Зеленоградская и Маршала Федоренко.

Кроме того, для перехода через железную дорогу ранее построили два пешеходных моста длиной 82 метра каждый, соединившие районы Ховрино и Западное Дегунино.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

1. Благодаря двум пешеходным мостам жители Западного Дегунина могут добираться до метро и железнодорожной станции Ховрино пешком. Это поможет сэкономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно.

Пересадка со станции Ховрино на метро или пригородный автобус займет порядка 5 минут.

2. Ожидается, что после отмены действующих ограничений новой станцией Ховрино будут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки. А к 2030 году - до 25 тысяч пассажиров.

3. На станции Ховрино будут останавливаться экспрессы "Ласточка", которые проезжали старую станцию без остановки.

4. Станцией смогут пользоваться не только 173 тысячи жителей соседних районов Ховрино и Западное Дегунино, но и жители Зеленограда, Химок, а также пассажиры аэропорта "Шереметьево" и междугороднего автовокзала "Северные ворота". Для приезжих Ховрино становится первой станцией на въезде в город, с которой можно сделать пересадку на метро.

5. После открытия перехватывающего паркинга в этом районе пересадку на наземное метро смогут сделать и водители, въезжающие в город по новой магистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург".

6. Открытие станции Ховрино разгрузит Ленинградское шоссе и соседние с ним улицы. Помимо этого, свободнее станет и на Ленинградском вокзале. Ведь на новой станции будут выходить пассажиры, которые раньше доезжали до вокзала, чтобы пересесть на метро и городской транспорт.

ПЛАНЫ

Линия наземного метро МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" длиной 85 километров с 42 остановками свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

За счет запуска третьего диаметра время в пути для жителей Московской области сократится до 43%, а для жителей Москвы – до 38%.

Сегодня на будущем диаметре:

- строят путепроводную развязку на Николаевке и тоннель на Казанском направлении;

- занимаются переустройством Митьковской ветки;

- готовят увязку проектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Благодаря этому после модернизации все пригородные платформы превратятся в первоклассные городские вокзалы и транспортно-пересадочные узлы.

В Москве у поездов ВСМ появятся остановки на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовская. А пассажиры из Санкт-Петербурга смогут пересесть на московский транспорт, не доезжая до центра города.