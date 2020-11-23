Девушка с ножом напала на сотрудника Минздрава

Мужчину экстренно доставили в больницу с ножевым ранением грудной клетки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздней ночью субботы в больницу Красногорска был доставлен 36-летний Иван В. (здесь и далее имена изменены - прим. ред.), специалист отдела организации централизованной закупки лекарственных средств Министерства Здравоохранения РФ. Мужчину привезли на карете скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Подробно пояснить врачам, что именно с ним случилось, Иван не смог из-за полученных ранений. Врачи занялись здоровьем пострадавшего мужчины, а информацию о происшествии передали полицейским, которые сразу приступили к расследованию нападения на сотрудника Минздрава.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 32-летняя Ирина П.*, напавшая с ножом на 36-летнего Ивана В.*» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что Ирина - сожительница пострадавшего Ивана, а ранения она ему причинила в ходе бытовой ссоры. Все случилось у них дома, в одной из квартир на улице Королева в Красногорске, где женщину впоследствии и задержали. В настоящее время Ирина арестована, с ней работают следователи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.