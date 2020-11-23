«Не плачу из принципа»: кто он - типичный московский гонщик-нарушитель

Разбираемся, как в столице ловят злостных неплательщиков и почему они готовы остаться без своих ласточек, лишь бы не платить Фото: Shutterstock

Пусть в меня бросят камень, если это не так: хотя бы раз в жизни штраф с камер получал каждый московский автомобилист. Как ни стараешься соблюдать ПДД, камер столько (их почти 3000), что нет-нет, да попадешься. Каюсь, с начала года нахватала уже 11 «писем счастья» и все честно погасила, спасибо, придумали автоплатеж и скидочки (50% при оплате в течение 20 дней после получения постановления - Ред.) До поры думала, что я злостный нарушитель. Выдыхаю! До этих персонажей мне еще очень далеко.

МАШИНУ - НА ШТРАФСТОЯНКУ, ВОДИТЕЛЯ – В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

- У нас четкая градация есть. Злостный неплательщик – это автомобилист, который имеет 50 и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Только в центральном округе столицы на сегодняшний день таких 1676 человек, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Самсонов, врио начальника ОГИБДД УМВД по ЦАО Москвы.

С такими автомобилистами разговор короткий. Как только набирается 50 штрафов, они автоматически попадают с черный список. А дальше с ними разбираются или по-хорошему, или по-плохому. Первый способ: нарушитель получает извещение о вызове в полицию и приходит добровольно.

- Честно говоря, реагируют единицы. Но такие случаи все-таки есть, - рассказал Александр Самсонов. – В отделении на каждый неоплаченный штраф составляется административный протокол по статье 20.25. За это нарушение, как правило, суд назначает штраф в размере двойной суммы выписанного за нарушение ПДД штрафа. Ну и сам штраф, естественно, придется оплатить. Простая арифметика: если штраф у вас на сумму в 1000 рублей, то заплатить придётся 3000 рублей.

Тех, кто на вызов в полицию не реагирует, ловят на дорогах. Причем помогают гаишникам с поисками злостных неплательщиков все те же камеры. Передвижение автомобилистов из черного списка отслеживают, а дальше дело техники: взмах жезла и вот он уже готовенький. Как правило, протоколы по 20.25 КоАП РФ составляют прямо на месте. Но в отличии от тех, кто в полицию пришел или приехал добровольно, остановленные на дороге злостные неплательщики прокатиться на своей машине уже не смогут. Ей – прямая дорога на штрафстоянку. Ну а это для гонщиков как серпом…

АРЕСТ ИМУЖЕСТВА И ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИИ

- Буквально на днях остановили злостного нарушителя на внедорожнике «БМВ», у которого за два года 251 неоплаченный штраф на сумму почти 150 000 рублей. Это, кстати, далеко не антирекорд, бывает и хлеще. Любитель погонять, а почти все его протоколы за превышение скорости, проявил просто чудеса сноровки. Пока инспекторы в патрульной машине выписывали ему протоколы, на это ушло почти полдня, мужчина пытался из-под носа сотрудников ГИБДД умыкнуть собственную машину. Он тайком писал сообщение друзьям и те с помощью запасных ключей, которые у них были, дважды пытались увезти внедорожник. Ничего у них, конечно, не получилось, иномарка до сих пор на штрафстоянке стоит, все три комплекта ключей под арестом. Машину он получит, когда погасит штрафы, - рассказал Александр Самсонов.

Именно так ловят большинство злостных неплательщиков. Но в День полиции, 10 ноября, один из самых злостных неплательщиков решил сделать людям в форме подарок и сам пришел в отделение.

- Этот 32-летний москвич за два года накопил более 774 (!) неоплаченных штрафов. И снова большинство - за превышение скорости. Сумма, и это если не считать удвоение за неуплату в срок – почти полмиллиона рублей, - рассказал Александр Самсонов.

В случае со злостными неплательщиками штрафов действуют и стандартные методы, которые используют судебные приставы. Это и арест имущества, которое пускают с молотка, и запрет на выезд заграницу.

Но понять логику нарушителей, согласитесь, сложно. Ну нравится вам гонять, но отчего не заплатить штраф со скидкой и доводить до крайностей. И вообще кто эти люди, которые в Москве, где без пробок можно двигаться разве что по ночам, умудряются нахватать столько штрафов.

- Большинство злостных неплательщиков – это все-таки мужчины. Возраст и социальное положение – разное. Это могут быть как обеспеченные люди, к примеру, предприниматели, так и работяги и даже пенсионеры 80+. А вот аргументов в свою защиту у них всего три. Первый: «я не плачу из принципа», второй: «нет время, и я гашу штрафы в конце года», ну и третий: «денег нет», - прокомментировал Александр Николаевич.