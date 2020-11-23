«Был дым на «Тверской», поезда не ехали»: пожарные проверили станцию метро в Москве

Возгорания столичные спасатели не обнаружили, а движение поездов уже восстановлено. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Пассажиры столичного метро сообщили о дыме на станции «Тверская». Появились версии, что произошло возгорание.

- Нам поступила заявка, сотрудники МЧС прибыли на место, но возгорания на станции метро «Тверская» не обнаружено, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Москве.

В соцсетях стали появляться сообщения пассажиров, которые писали, что поезда не едут, видели белый дым. Позже в Департаменте транспорта Москвы сказали, что опасений нет.

- Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится в график, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Так откуда же был дым? Оказывается, ранее на линию вывели обкаточный поезд, который ехал без пассажиров. Что-то пошло не так. По некоторым данным, заклинили тормозные колодки поезда. Состав остановили, проверили. На это время на участке от «Театральной» до «Белорусской» поезда не шли.

- После проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.