Москву завалило снегом: Улицы чистят 40 тысяч дворников и 9 тысяч уборочных машин

Москву завалило снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунальщики продолжают разгребать улицы и дворы Москвы после сильного снегопада. Напомним, метель, ледяной дождь и мороз навалились на столицу в ночь на четверг, 19 ноября. За минувшие выходные снега ещё прибавилось.

23 ноября на Москву налетел очередной снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Для уборки выделили необходимые силы и средства - более 9 тысяч единиц техники и более 40 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас продолжается уборка дорог, тротуаров и дворов, очистка кровель. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации».

Для уборки улиц выделили более 9 тысяч единиц техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, в воскресенье, 22 ноября, после начала очередного снегопада коммунальщики провели сплошную противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворов. На опасных участках МКАДа и в Новой Москве на круглосуточное дежурство вышли тягачи.

Тысячи кровельщиков чистили крыши Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье, поэтому к утру основные магистрали были очищены от снега», - отметил Петр Бирюков.

Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дворники в первую очередь убирают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам наземки, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, социальным учреждениям и парковкам.

Некоторые улицы Москвы ждут, когда их приведут в порядок после очередного снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром рабочие начали чистить снег на кровлях и выступающих частях фасадов зданий. Опасные участки около таких домов огорожены, рядом выставлены информационные таблички. В Комплексе городского хозяйства столицы просят горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения во время уборки крыш.