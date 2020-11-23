«Сидел один пять суток, а она бухала»: соседи спасли мальчишку, которого мама заперла в квартире

Запертый в квартире без родителей 10-летний мальчик провел пять суток. Фото: Shutterstock

Ровно пять суток 10-летний Дима* (имя изменено - прим. авт.) провел взаперти, причем все это время ребенка подкармливали соседи: через окно передавали хлеб, молоко, конфеты. Взрослые люди шли на поводу у мальчишки, который просто умолял их не звонить в полицию. Не по годам умный парень понимал: его могут забрать в детский дом, и все ждал, когда же мама вернется. Не вернулась!

На пятый день соседи все-таки позвонили 112. Днем в понедельник, 22 ноября, дверь вскрыли. Внутри худющий Димка был один. Его сразу увезли в больницу.

- Установлено, что в квартире без родителей он провел пять суток. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает, - сообщила «Комсомольской правде» Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Где мама ребенка и почему она закрыла его в квартире, в прокуратуре не знают. Зато вся многоэтажка в курсе.

- Опять загуляла. Это не первый случай. Запойная мамаша. Она и раньше мальчика одного бросала. Но обычно появлялась на второй -третий день, - рассказал «КП» житель многоэтажки Дмитрий Широбоков.

По словам соседей, 31-летняя женщина с сыном уже несколько лет живет в этом доме. Пить она начала около полутора лет назад. Тогда в семье случилось горе: умер отец мальчика. С тех пор женщину трезвой никто не видел. Известно, что она нигде не работала и жила с сыном на пособие по потере кормильца.

- Полгода назад семья была поставлена на учет как неблагополучная, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

С тех пор к Диме и его маме регулярно приходили органы опеки. Но почему-то женщину, которую никто из соседей трезвой не видел, родительских прав не лишали. Где она сейчас, никто не знает. На мобильный телефон мамаша не отвечает и даже не в курсе, что сын находится в больнице.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали в прокуратуре Москвы.