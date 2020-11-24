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Происшествия

«Загуляла!»: в Москве нашли мамашу, бросившую 10-летнего сына на пять суток в квартире без еды, воды и света

После смерти мужа женщина начала пить, но до последнего опека родительских прав ее не лишала
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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После смерти мужа женщина начала пить, но до последнего опека родительских прав ее не лишала

После смерти мужа женщина начала пить, но до последнего опека родительских прав ее не лишала

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Меньше суток понадобилось столичным полицейским, чтобы найти 31-летнюю мамашу, бросившую 10-летнего сына запертым в квартире. Напомним, не умереть от голода мальчишке не дали соседи. Пять суток Диму* подкармливали, перебрасывая конфеты и колбасу через балкон на втором этаже. Сам ребенок умолял соседей не звонить в полицию: он страшно боялся попасть в детский дом и верил, что мама вернется. Но на пятый день, 22 ноября, взрослые всё-таки позвонили в 112. Из квартиры худенького четвероклассника забрали в больницу.

Это уже потом выяснилось, в однушке на улице Новоорловской, что на Западе столицы, не было не только еды, но и вообще хоть сколько-нибудь нормальных условий для жизни.

- В квартире была отключена вода и свет. Все было перевернуто, страшнейший бардак. Даже раковина валялась на полу. Из еды она ему оставила пакет сухого риса. Повсюду были бутылки от алкоголя и тараканы, - рассказал «КП» один из жителей многоэтажки Дмитрий Широбоков.

О том, что мальчишке с мамой живется несладко, соседи знали. Но что все настолько плохо, даже не догадывались. По их словам, проблемы начались после смерти папы мальчика. Прошло уже больше года, и все это время мама Димки топит горе в алкоголе. В невменяемом состоянии ее нашли полицейские на улице Шолохова, в районе Ново-Переделкино.

В Москве нашли мамашу, бросившую 10-летнего сына на пять суток в квартире без еды, воды и света

В Москве нашли мамашу, бросившую 10-летнего сына на пять суток в квартире без еды, воды и света

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ну, загуляла! - все что смогла пробормотать пьяная мамаша.

Ее сразу доставили в участок, но и там толком ничего объяснить она не смогла.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности, - сообщил «КП» Владимир Васенин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщине грозит до одного года лишения свободы. Скорее всего, в ближайшее время ее лишат родительских прав. Тем временем Дима находится в больнице. Ребенок сильно истощен, но его жизни ничто не угрожает. Мальчишка по- прежнему ждет, что мама вернется. Напомним, семья стояла на учете как неблагополучная. Но женщину прав на сына не лишали всякий раз ей давали шанс исправиться. Она нигде не работала и вместе с ребенком жила на пособие по потере кормильца.

*Имя изменено

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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