«Загуляла!»: в Москве нашли мамашу, бросившую 10-летнего сына на пять суток в квартире без еды, воды и света

После смерти мужа женщина начала пить, но до последнего опека родительских прав ее не лишала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Меньше суток понадобилось столичным полицейским, чтобы найти 31-летнюю мамашу, бросившую 10-летнего сына запертым в квартире. Напомним, не умереть от голода мальчишке не дали соседи. Пять суток Диму* подкармливали, перебрасывая конфеты и колбасу через балкон на втором этаже. Сам ребенок умолял соседей не звонить в полицию: он страшно боялся попасть в детский дом и верил, что мама вернется. Но на пятый день, 22 ноября, взрослые всё-таки позвонили в 112. Из квартиры худенького четвероклассника забрали в больницу.

Это уже потом выяснилось, в однушке на улице Новоорловской, что на Западе столицы, не было не только еды, но и вообще хоть сколько-нибудь нормальных условий для жизни.

- В квартире была отключена вода и свет. Все было перевернуто, страшнейший бардак. Даже раковина валялась на полу. Из еды она ему оставила пакет сухого риса. Повсюду были бутылки от алкоголя и тараканы, - рассказал «КП» один из жителей многоэтажки Дмитрий Широбоков.

О том, что мальчишке с мамой живется несладко, соседи знали. Но что все настолько плохо, даже не догадывались. По их словам, проблемы начались после смерти папы мальчика. Прошло уже больше года, и все это время мама Димки топит горе в алкоголе. В невменяемом состоянии ее нашли полицейские на улице Шолохова, в районе Ново-Переделкино.

В Москве нашли мамашу, бросившую 10-летнего сына на пять суток в квартире без еды, воды и света Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ну, загуляла! - все что смогла пробормотать пьяная мамаша.

Ее сразу доставили в участок, но и там толком ничего объяснить она не смогла.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности, - сообщил «КП» Владимир Васенин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщине грозит до одного года лишения свободы. Скорее всего, в ближайшее время ее лишат родительских прав. Тем временем Дима находится в больнице. Ребенок сильно истощен, но его жизни ничто не угрожает. Мальчишка по- прежнему ждет, что мама вернется. Напомним, семья стояла на учете как неблагополучная. Но женщину прав на сына не лишали всякий раз ей давали шанс исправиться. Она нигде не работала и вместе с ребенком жила на пособие по потере кормильца.

*Имя изменено