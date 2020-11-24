Современный корпус оснастили всем необходимым для посетителей и сотрудников. Фото: stroi.mos.ru

Сегодня, 24 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице. Сюда из старых тесных шести корпусов, разбросанных по разным адресам, переехали налоговые инспекции № 29 и № 36 по Западному и Юго-Западному округам столицы.

"Федеральная налоговая служба – одно из самых продвинутых цифровых ведомств в России, - сказал Сергей Собянин. - Огромная заслуга Михаила Владимировича Мишустина и нынешнего руководства ФНС состоит в том, что с каждым годом граждане и бизнес должны всё реже посещать налоговые инспекции, решая вопросы путем электронного взаимодействия.

Но если уж в налоговую надо прийти лично, то в ней граждан должна встречать комфортная и дружелюбная среда. Да и сами сотрудники имеют право на то, чтобы трудиться в современных условиях. Для этого мы совместно с ФНС реализуем ряд проектов. Один из них – строительство нового здания на Мосфильмовской улице – был недавно завершен".

В Москве открылось новое здание Федеральной налоговой службы. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ПОСТРОИЛИ

В новом здании ФНС на Мосфильмовской улице:

- 9 этажей (+1 подземный этаж);

- общая площадь - 11,7 тысяч квадратных метров;

- вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита и панелей из фиброцемента;

- витражные блоки из алюминиевого профиля - двухкамерные стеклопакеты со вставками из стемалита;

- на первом этаже - просторные зоны для посетителей, столовая для сотрудников и конференц-зал на 75 мест;

- со 2 по 7 этажи - рабочие кабинеты;

- на 8 этаже - инженерные службы;

- на цокольном этаже - серверные.

Около здания - автостоянка на 32 машиноместа. Из них 3 места - для инвалидов.

Кроме здания на Мосфильмовской, за 2019 - 2020 годы на востоке столицы на Большой Черкизовской улице построили также офис для межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.