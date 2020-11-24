«Летел на красный»: в Москве внедорожник сбил троих человек на светофоре

Авария с участием двух внедорожников произошла на северо-западе Москвы на оживленном перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского.

Авария с участием двух внедорожников произошла на северо-западе Москвы на оживленном перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. На бешеной скорости столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел на тротуар. В этот момент там находились люди, которые ждали зеленый сигнал светофора. Их раскидало как кегли.

- Один из пешеходов погиб на месте. Двое госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе главка столичного МВД.

Как стало известно «КП», пострадавшие в тяжелом состоянии. А вот водитель внедорожника – целехонек. Мужчина отделался парой синяков. Но пока не ясно, он ли виноват в аварии.

- На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - пояснили УМВД Москвы.

По предварительным данным, один из внедорожников проехал на красный сигнал светофора. Какой из двух, пока неизвестно.