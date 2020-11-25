«Не надо подрезать»: в Москве боец ММА Ислам Абасов устроил дорожную драку и уехал в закат на красном «Порше»

Ислам Абасов. Фото: Youtube

В криминальные сводки действующий боец ММА Ислам Абасов попал после дорожного конфликта. Все случилось 22 ноября около часа дня на улице Свободы. Супертяж на красном внедорожнике «Порше» не поделил проезжую часть с иномаркой «Ниссан Тиана». По словам очевидцев, недовольный тем, что его машину подрезали, спортсмен сразу выскочил на дорогу. Ну а дальше разборки, которые закончились дракой. Точнее это и не драка была вовсе, как драться с таким громилой? Очевидцы уверяют, что Абасов просто влепил водителю оплевуху и уехал.

- Пострадавший автомобилист обратился с заявлением в полицию. Все участника конфликта установлены и опрошены. Ведется доследственная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе главка столичного МВД.

В своих показаниях водитель «Ниссана» уверяет, что инициатором конфликта был именно Абасов. Последний вину отрицает, мол это была провокация. Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Если дело дойдет до суда, спортсмену грозит уголовка.

Ну а пока Абасова отпустили под подписку о невыезде. И, похоже, в этой истории он тоже пострадавший. 4 декабря Абасов планировал провести поединок в Сингапуре. Он должен был заменить соотечественника Анатолия Малыхина и сразиться с иранцем Амиром Алиакбари на турнире One Championship. Но теперь бой пришлось отменить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драка Адама Яндиева и Сергея Харитонова в Москве: советник министра спорта напал на бойца ММА во время вечера единоборств

Сергея Харитонова после драки с Адамом Яндиевым госпитализировали, от полиции требуют уголовного дела (подробности).