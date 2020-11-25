Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: "Кризис для стройки совсем бесследно, конечно, не пройдет"

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус и временные ограничения не помешают столичным строителям. Хотя в первые месяцы вспышки заражений пришлось нелегко.

«На некоторое время из-за пандемии часть строек Москвы была вынуждено приостановлена, но уже летом они вернулись на докризисный уровень, - сообщил в среду, 25 ноября, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев во время дискуссии «Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности». - С начала 2020 года введено порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 3,5 миллионов «квадратов» жилья, что фактически закрыло наши плановые годовые показатели».

По его словам, это удалось благодаря поддержке отрасли и застройщиков правительством Москвы и мэром Сергеем Собяниным.

«Кризис совсем бесследно, конечно, не пройдет, - отметил Андрей Бочкарев. - Но серьезных последствий мы не ожидаем, так как принятые меры позволят удержать отрасль на плановом уровне».

Среди городских проектов одним из главных в ближайшие годы остаётся реконструкция промзон.

«Большим потенциалом развития обладают территории бывших заводов и фабрик, расположенных в городе, - рассказал заммэра. - Это резерв для градостроительного развития и формирования полноценной комфортной городской среды. В ближайшие годы этому направлению будет уделяться очень большое внимание».

По его словам, в бывших промзонах Москвы создаются жилые кварталы нового качества со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.