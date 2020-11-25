Искусственный интеллект и цифровое зрение в московском здравоохранении

Вкалывают роботы, а не человек! Современные ноу-хау с каждым днём все сильнее меняют нашу жизнь. Одним из таких прорывных проектов стала цифровизация московского здравоохранения. Новые сервисы позволят облегчить работу врачей и улучшить качество диагностики.

«В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения, - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях. Эксперимент идет почти год по четырем видам исследований, в проекте участвуют уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента – увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей».

Подробности масштабного московского проекта в интервью «КП» рассказал Владимир Ганчин, директор по развитию первичного медицинского звена, один из разработчиков системы поддержки принятия врачебных решений.

ОШИБОЧНЫХ ДИАГНОЗОВ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

- Система поддержки принятия врачебных решений - что это такое и как работает?

- В любой сфере есть подобные системы. Например, торговые площадки анализируют поведение покупателей. В промышленных компаниях запускают систему мониторинга своего оборудования. Везде, где есть массивы данных, существует запрос на цифровые инструменты. Сфера здравоохранения не исключение. Мы по сути создаём аналогичные решения, но только для врачей.

Система поддержки принятия врачебных решений - это набор различных IT-модулей, которые подсказывают врачу или страхуют его в моменты принятия серьёзных решений по тактике лечения пациента. Например, недавно внедрили во всех поликлиниках Москвы два элемента - систему постановки предварительного диагноза и пакеты для диагностики заболеваний. Представьте, пациент приходит к врачу, жалуется на своё самочувствие. Врач вносит эти жалобы в информационную систему. Компьютер сразу обрабатывает их с помощью искусственного интеллекта, который создан нами на основе нейронной сетки и натренирован на ретроспективных данных. Затем система выдаёт три наиболее вероятных диагноза при таких жалобах. Никто ни в коем случае не загоняет врача в какие-то рамки. Он может принять решение на основе ответа информационной системы, или поставить свой диагноз.

После этого запускается следующий элемент - пакетное назначение на диагностику. Система подсказывает врачу, что для подтверждения или опровержения поставленного диагноза необходимо провести конкретные лабораторные и инструментальные исследования, консультации. Эти два внедрённых в поликлиниках элемента связаны друг с другом и нацелены на такие критические ситуации в работе врача, как первый визит пациента на приём. Дальше важно правильно составить маршрут больного по клиническому пути, чтобы ему оказали качественную медицинскую помощь. Это поможет избежать ошибок во время диагностического процесса.

РЕШЕНИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ С МЕДИКАМИ

- Как давно началась работа по созданию этого сервиса?

- Проект стартовал в мае-июне 2019 года. Мы начали с того, что детально проанализировали весь путь пациента - что с ним происходит в системе здравоохранения, через какие этапы он проходит, какие решения принимают врачи на каждом этапе.

Систему поддержки принятия врачебных решений мы сосредоточили именно на точках, где врачу важна помощь и подстраховка. Одновременно вместе с врачами-клиницистами разрабатывали современные клинические протоколы по наиболее распространённым заболеваниям. В них прописаны алгоритмы действия врача при диагностике или лечении тех или иных болезней.

Ещё мы занимались разработкой справочников, в том числе медицинских, например, анамнеза, жалоб пациента, лабораторно-инструментальной диагностики. Это важно, потому что в основе работы любой цифровой системы лежат структурированные данные.

- Вашим специалистам, наверное, приходилось и лично общаться с медиками во время разработки системы, изучать поликлиники изнутри? Подобные решения принимаются вместе с врачами?

- Конечно, мы приходили в поликлиники, смотрели, как выстроены там все процессы, вживую наблюдали маршрут пациента из кабинета врача в регистратуру, лабораторию и так далее. Кроме выездов в "поля", мы создали рабочую группу, в которую вошли лидеры мнений врачебного сообщества. Среди них - главврачи стационаров и поликлиник, главные внештатные специалисты, федеральные эксперты. Мы регулярно с ними встречаемся, обсуждаем проблемы, с которыми сталкиваются врачи при диагностике или лечении. Мы пытаемся решить эти проблемы с помощью разрабатываемых IT-решений. Врачи участвуют на каждом этапе создания функционала. Ещё у нас есть группа внедрения из нескольких десятков активных и опытных врачей, работающих в поликлиниках непосредственно с пациентами. На их суд мы выносим уже прототипы готовых решений и благодаря этому шлифуем систему. Важно не только внедрить функционал, но и сделать так, чтобы он решал задачи врача, иначе никто не будет им пользоваться.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

- Как подобные IT-решения помогают врачам?

- Наши решения по диагностике мы делали с учётом хронометража приёма врача без функционала и с ним. Все знают, что в ограниченных условиях приёма пациента врачу приходится много информации вносить в медкарту и в целом в электронную систему. Мало времени остаётся на работу непосредственно с пациентом. При некоторых заболеваниях, где назначения особенно обширны, наши IT-решения экономят значительное количество времени. Врач в десятки раз быстрее назначал пациенту диагностику.

Кроме этого, в нашу систему встроены справочники. Врачу не нужно залезать в интернет или научное пособие, если нужно уточнить информацию. У него все необходимое всегда под рукой.

МАШИНА НЕ ЗАМЕНИТ ЧЕЛОВЕКА

- Возможна ли в будущем полная замена врачей искусственным интеллектом?

- Работа врача не подразумевает жёсткие рамки при лечении пациента. У каждого врача может быть собственное мнение о подходах к лечению одного и того же больного. Это не значит, что один из них прав, а другой - ошибается. Оба подхода будут верными. Сейчас нет таких IT-систем и такого уровня развития искусственного интеллекта, который бы учёл все индивидуальные особенности человека. На данном этапе мы можем только говорить об искусственном интеллекте, который помогает, страхует, подсказывает врачу. Но заменить его полностью не может, поскольку нюансов слишком много и требуется мнение врача.

- В чем сложность создания IT-решений для медицины? Как эти сложности решаются в Москве?

- Система здравоохранения очень специфична. У двух экспертов могут диаметрально противоположные мнения. А мы выступаем определённым медиатором, нам нужно переложить мнение врача в некий алгоритм. Поэтому нам приходится много времени уделять общению с врачами, чтобы уловить логическую суть в их подходах к лечению. Наши решения направлены на то, чтобы предложить наиболее логичные варианты, которые врач может учесть при принятии своего окончательного решения. Наверное, в этом и заключается самая большая сложность - быть медиаторами между разными экспертами и переложить все на сухой язык цифр. Мы справляемся с этим благодаря командной плотной работе разработчиков с врачебным сообществом Москвы, с лидерами мнений. Это неотъемлемая часть нашего проекта.