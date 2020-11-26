11-летняя школьница пожаловалась учительнице на домашнее насилие

Родителям предстоит дать объяснения и подробно рассказать об отношениях с несовершеннолетней дочерью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 33-летняя учительница Светлана В.* (здесь и далее имена изменены - прим. авт.). Женщина сообщила оперативникам о том, что общалась с одной из своих учениц, 11-летней Мариной П.*. Во время личного разговора девочка призналась преподавателю, что дома ее избивают родители. Встревоженный педагог не стала ждать тяжелых последствий для ребенка и немедленно обратилась за помощью к полицейским.

«Была получена информация о применении физической силы в отношении 11-летней школьницы Марины П.* со стороны ее родителей. Семья проживает в Москве на улице Шолохова, куда и были направлены сотрудники полиции для разбирательства в сложившейся ситуации», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Теперь родителям предстоит дать объяснения и подробно рассказать об отношениях с несовершеннолетней дочерью, а следователям разобраться в сложившейся ситуации. В настоящее время полиция проводит проверку.