Россиянин получил ожоги после взрыва гирлянды в известной кофейне

В виде компенсации руководство предложило пострадавшему парню абонемент на пять кофе Фото: Shutterstock

Несколько дней назад 24-летний Алексей зашёл в кафе "Старбакс", расположенный в ТРЦ "Вегас" в подмосковной Немчиновке. Молодой человек заказал кофе и присел за один из столиков. Он увлеченно читал что-то в телефоне, как внезапно прямо у него под ногами что-то взорвалось, в разные стороны разлетелись искры, а сам Алексей почувствовал удар током и жгучую боль в ноге.

Парень посмотрел вниз: на штанах в районе голени зияла дыра, а ткань вокруг неё дымилась. А на самой лавке, где сидел молодой человек, остался обугленный след.

На самой лавке, где сидел молодой человек, остался обугленный след.

— Я вскочил и увидел, что это взорвалась розетка прямо у моих ног, в неё была включена новогодняя гирлянда. Если бы не деревянная лавка, всё могло быть хуже. Я обратился за помощью к официанту, думал, что он сейчас же вызовет скорую, но вместо этого он только предложил мне сладости и напитки. И еще попросил подождать управляющего и не звонить в полицию, — говорит молодой человек

Алексей был очень возмущен этой ситуацией и находился в шоке от произошедшего. Дожидаясь управляющего, молодой человек позвонил на горячую линию сети кофеен и рассказал о случившемся, там обещали разобраться.

Алексей был очень возмущен этой ситуацией и находился в шоке от произошедшего.

— Руководство приехало через час, я думал они что-то сделают. Но мне опять предложили кофе. Видимо это новая акция - "кофе за ожоги". Мне предложили абонемент на 5 чашек кофе. Посетителей подвергают такой опасности, а если бы на моём месте оказался ребёнок? — возмущается молодой человек.

Не дождавшись понимания, Алексей вызвал в кафе скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у парня ожог первой степени в результате удара током. Сведения о травмах сразу передали полицейским, Алексей написал заявление, рассказав о случившемся. Теперь по данному факту проводится проверка.