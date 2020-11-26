В Подольске девятилетний приемный ребенок попал в больницу с пятью ножевыми ранениями

В тяжелом состоянии в одну из больниц подмосковного Подольска вечером в среду, 25 ноября, скорая привезла девятилетнего мальчика. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тяжелом состоянии в одну из больниц подмосковного Подольска вечером в среду, 25 ноября, скорая привезла девятилетнего мальчика. На теле школьника насчитали пять ножевых ранений. В тот же день ребенка прооперировали. Но пока он без сознания. Уже установлено, что на него напали в квартире, в которой он проживал вместе с приемной мамой и ее сожителем. Оба сейчас главные подозреваемые.

- По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Сожитель приемной мамы мальчика объявлен в розыск. По предварительным данным, именно он набросился с ножом на ребенка. Как стало известно «КП», опеку над мальчиком жительницы Подольска оформила еще в 2013 году. Тогда пострадавшему ребенку было всего два годика.

Что случилось в семье, сейчас выясняют следователи. Кроме того, ведется проверка в отношении органов опеки, которые должны были контролировать процесс воспитания.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

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