Эти станции метро Москвы откроют в 2020 - 2021 годах: Космические иллюминаторы - на «Электрозаводской», морские волны - на «Аминьевской»

Станция «Электрозаводская». Фото: stroi.mos.ru

Везёт же людям! Особенно тем, кто живет рядом с будущими маршрутами Большой кольцевой линии метро. Скоро поезда повезут пассажиров сразу на 12 новых станций. Их запустят на БКЛ в этом и следующем годах (см. ниже). Стройка продолжается круглосуточно по всему кольцу.

- Сейчас на проходке тоннелей работают 12 специализированных комплексов, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Полностью тоннели Большого кольца будут готовы через год, к середине 2021-го.

По его словам, уже до Нового года откроются три станции БКЛ - «Мневники» и «Карамышевская» на западном участке и «Электрозаводская» на северо-восточном участке.

- В следующем году построим 4 станции юго-западного участка - "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Давыдково", - рассказал глава столичного Стройкомплекса. - Ещё 3 станции разместятся на южном отрезке - "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов". Кроме того, запустим 2 станции западного участка - "Терехово" и "Кунцевская".

Открытие этих станций позволит запустить движение по половине Большого кольца от "Савеловской" до "Каховской".

"Другую часть кольца от "Мнёвников" до "Каховской" будем доделывать поэтапно и сроки запуска определятся позднее", - добавил заместитель мэра.

Мы узнали, как будут выглядеть некоторые новые станции метро, которые запустят в Москве в ближайшее время.

Открытие в 2020 году

Станция «Мневники». Фото: stroi.mos.ru

«Мневники»

Красный квадрат Малевича

Где: на западном участке БКЛ, в северной части Мнёвниковской поймы.

Что будет: дизайн в стиле авангард с отсылом к полотнам Казимира Малевича. В центре станции и вдоль эскалаторов - ярко-красные конструкции с подсветкой. На платформе - арка с красными колоннами из нержавеющего металла.

Сколько пассажиров примет: около 300 тысяч человек в сутки. Поток вырастет после открытия рядом 13-этажного здания ТПУ, в котором разместится будущий МФК «Мнёвники».

В чем польза: поездки по городу станут удобнее для жителей районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково. Кроме того, разгрузятся центральные участки Арбатско-Покровской, Филёвской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Когда откроют: до конца этого года.

Станция «Карамышевская». Фото: stroi.mos.ru

«Карамышевская»:

Хроника военных лет

Где: на западном участке БКЛ, около пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Что будет: на стенах вдоль путей - композиции на тему народного ополчения 1941 года. В рисунках использованы хроника событий тех времен, фотографии, плакаты. Изображения будут имитировать флорентийскую мозайку в серых цветах. Их нанесут с помощью ультрафиолетовой печати.

На станции выходы - на обе стороны проспекта Маршала Жукова и к улице Народного Ополчения. В перспективе - пересадка на будущую Рублево-Архангельскую линию.

Сколько пассажиров примет: во время запуска - 29 тысяч человек в час.

В чем польза: разгрузит центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также соседние с подземкой дороги в этих районах.

Когда откроют: до конца этого года.

Станция «Электрозаводская». Фото: stroi.mos.ru

«Электрозаводская»:

Выходим на орбиту!

Где: на северо-восточном участке БКЛ, вдоль Семеновской набережной около ее примыкания к Казанскому направлению железной дороги.

Что будет: вестибюль и платформа - в стиле хай-тек. Под потолком и на стенах - светящиеся круги – иллюминаторы в декоративных нишах со светодиодами. Настоящая каюта в космическом корабле! Вход в наземный вестибюль - полностью прозрачный, а его фасад - из перфорированных панелей с иллюзией трехмерного пространства. Рядом - дизайнерские вентиляционные киоски в виде геометрических фигур.

На станции - переход на «Электрозаводскую» Арбатско–Покровской линии. Выходы - на Семеновскую набережную, к железнодорожной платформе, соседним жилым и общественным зданиям.

Сколько пассажиров примет: 337 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 33,7 тысячи человек в час.

В чем польза: проще будет доехать до Басманного района, разгрузятся центральные узлы метро и северные участки Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки.

Когда откроют: до конца этого года.

Открытие в 2021 году

Станция «Аминьевская». Фото: stroi.mos.ru

«Аминьевская»:

Кругом вода

Где: вдоль Аминьевского шоссе около пересечения с Киевским направлением железной дороги.

Что будет: 3D-потолок из сотен алюминиевых реек волнообразной формы. Подвесные светильники создадут иллюзию сверкающих на солнце волн. Стены вдоль путей - в морском голубом и синем цвете.

Сколько пассажиров примет: 230 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - около 23 тысяч человек в час.

В чем польза: разгрузит южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

В перспективе станция может стать пересадочной на новую платформу Киевского направления железной дороги. Здесь планируется строительство транспортно-пересадочного узла.

Когда откроют: ориентировочно к середине 2021 года.

Станция «Зюзино». Фото: stroi.mos.ru

«Зюзино»:

Пчелиные соты

Где: на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом.

Что будет: на потолке - алюминиевые пластины разных размеров со встроенными светильниками. Конструкция напоминает пчелиные соты или объемные кубы. Стены вдоль путей - словно осы, в серых, черных и желтых цветах.

Сколько пассажиров примет: 150 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - более 15 тысяч человек в час.

В чем польза: поездки станут удобнее для жителей районов Зюзино и Черемушки, разгрузятся южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линии.

Когда откроют: к концу 2021 года.

Станция «Кунцевская». Фото: stroi.mos.ru

«Кунцевская»:

Этой ярмарки краски, разноцветные пляски

Где: вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и МЦД-1 (Смоленским направлением железной дороги).

Что будет: на платформе - разноцветные колонны-калейдоскопы. Яркие цвета ещё напоминают наряды скоморохов на ярмарках.

На станции - переход на «Кунцевскую» Филевской и Арбатско-Покровской линий.

Сколько пассажиров примет: во время запуска - 30,2 тысяч человек в час.

В чем польза: свяжет три линии метро (Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую) и первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Одинцово – Лобня». Здесь появится гигантский транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут выбирать удобные варианты для поездок по столице.

Когда откроют: ориентировочно к концу 2021 года.