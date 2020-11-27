«Перебрали с алкоголем, а он хамил»: в Подольске задержали девушку, напавшую с ножом на 9-летнего брата

Подозреваемые в покушении на убийство были задержаны спустя двое суток после того, как мальчика увезли в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже третьи сутки за жизнь девятилетнего Вадима (здесь и далее имена героев изменены прим. ред.) борются врачи. В больницу мальчишка попал с пятью ножевыми ранениями в живот и спину в среду, 25 ноября. В тот же день ему провели сложную операцию и сейчас он идет на поправку.

Первоначально под подозрение попали приемные родители ребенка. Но позже выяснилось, что убить школьника пыталась его сестра (дочь его приемных родителей) и ее сожитель. Напомним, все произошло в одной из многоэтажек в городе Подольске. Мальчишка спасся каким-то чудом. Он сумел выбежать из квартиры на улицу и на счастье прямо во дворе встретил приемного отца, который сразу вызвал скорую и полицию.

В итоге мальчика увезла неотложка, и только спустя двое суток, 27 ноября, были задержаны подозреваемые в покушении на убийство.

Это 26-летняя дочь приемных родителей Вадима и ее 35-летний сожитель. По версии следствия, ранения мальчику они наносили вместе. В этот момент опекунов школьника дома не было.

Убить школьника пыталась его сестра (на фото, дочь его приемных родителей) и ее сожитель.

- Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они решили совершить убийство, зная что дома ребёнок находится без опекунов и за него некому заступиться, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Против обоих возбуждено уголовное дело по тяжкой статье 105 УК РФ «Убийство». Свою вину парочка уже признала. Кроме того, следователи изъяли во время обысков их одежду со следами крови ребенка. Внятно объяснить, чем им помешал мальчик, они так и не смогли.

- Перебрали с алкоголем, а он хамил, - такие показания дала сестра приемного мальчика.

Молодая женщина официально нигде не работает. Ее сожитель тоже не трудоустроен. У него, кстати, двое своих детей. Оба обвиняемых ранее судимы не были. Парочке светит до 15 лет лишения свободы. Уже сегодня, 27 ноября, суд изберет им меру пресечения. Скорее всего, они отправятся в СИЗО.

Известно, что в приемной семье пострадавший ребенок живет с 2013-го года. Из детского дома его взяли, когда ему было всего два годика. Сейчас следователи выясняют, были ли проблемы в семье до этого случая и дают оценку действиям органов опеки, которые надзирали над семьей.