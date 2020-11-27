В Москве вручили награды многодетным семьям

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября (в 2020 году - 29 ноября).

В Белом зале мэрии на Тверской сегодня, 27 ноября, накануне праздника мэр Москвы Сергей Собянин вручил многодетным московским семьям почетный знак "Родительская слава города Москвы".

- Поздравляю с замечательным душевным праздником Днём матери, сказал Сергей Собянин. - В этот день награждаем за воспитание детей, воспитание подрастающего поколения, за материнский труд, родительский труд. И, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, сложности, мы все-таки решили эту традицию не ломать, не отменять, а провести награждение. Понятно, что происходит в несколько ином формате - усеченном. Здесь обычно много детей. Решили не создавать дополнительных рисков, но тем не менее эту процедуру, очень важную для нас, провести.

Мэр назвал героическим поступком воспитание и заботу о детях. Столица, по его словам, делает все, чтобы создавать комфортную среду для воспитания детей.

- Несмотря на пандемию, мы продолжаем строить десятки школ, детских садов, реконструировать детские поликлиники, строить неонатальный центр, перинатальный центр, реконструировать действующие корпуса, выполнять целую программу реконструкции родильных домов, - отметил Собянин. - Вся общественная среда во многом нацелена на детей - создание детских парков, скверов, площадей, в которых можно спокойно и безопасно гулять, создание специальных развлекательных детских и образовательных центров.

КОГО НАГРАДИЛИ

Среди тех, кому вручили почётный знак, например, семья Харченко - Татьяна Николаевна и Денис Олегович воспитывают 10 детей.

В семье Лии Вениаминовны и Ивана Алексеевича Борисовых - 9 детей. У Тамары Абубакаровны Хаматхановой и Ислама Беслановича Келигова - 8 детей.

Полный список награждённых - на портале мэра Москвы mos.ru.

ЧТО ВРУЧИЛИ

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" учрежден правительством столицы в 2009 году. Награду получают родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в зарегистрированном браке либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей (младшему из которых 5 лет) достойными гражданами России, – за формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев, создание условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности.

Одному из награжденных родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в 211,2 тысяч рублей из городского бюджета.

С 2009 года почетным знаком "Родительская слава города Москвы" наградили 296 многодетных семей, в том числе в 2020 году - 16 семей.

КТО СЧИТАЕТСЯ МНОГОДЕТНЫМ

В Москве многодетной считается семья, в которой родились и (или) воспитываются 3 и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, – 18 лет.

ЧЕМ ПОМОГАЮТ

С 1 января 2020 года в Москве все выплаты семьям с детьми увеличены на 5,6 %. Кроме различных пособий, многодетным полагаются льготы. Бесплатно им выдают, например, детское питание на детей до 7 лет, лекарства на детей в возрасте до 18 лет, двухразовое питание в школе, а также обеспечивают бесплатный проезд в общественном транспорте и другую помощь.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве проживают 165,8 тысяч многодетных семей. В них воспитываются 416,7 тысяч детей. За последние 10 лет многодетных семей в столице стало больше в 2,5 раза (в 2010 г. - 65,7 тыс.).