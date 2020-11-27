Удаленка и домашний режим в Москве спасают тысячи жизней

Ситуация с коронавирусом пока не даёт расслабиться. Поэтому в Москве до 15 января 2021 года сохраняются все действующие ограничения - удаленка, домашний режим, дистанционное обучение для 6-11 классов. О том, как временные меры помогают в борьбе с опасной инфекцией, мы поговорили с главным врачом Диагностического центра №5 г. Москвы, доктором медицинских наук Павлом Гуляевым.

ВЗРЫВНОГО РОСТА ЗАРАЖЕНИЙ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

- Павел Владимирович, во время пандемии есть вообще польза от удаленной работы и домашнего режима?

- Конечно, есть. Опыт весенней ситуации с коронавирусом показал, что принятые ограничительные меры по социальному дистанцированию дают очень хороший долгосрочный эффект. Профилактические меры не являются строго медицинскими, но дают отличный медицинский результат по уменьшению числа заболевших. На этой неделе уже действующие ограничения продлены до 15 января, причем без каких-то крайних мер. Есть рекомендация властей находиться на удаленке, приостановить работу досуговых детских учреждений, оставаться на домашнем режиме. Считаю, это даст возможность сгладить рост заражений. Особенно сейчас, когда мы с вами находимся ещё и в традиционном ежегодном сезоне простуд и гриппа.

В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ НИКОГО НЕ ЗАПИРАЮТ

- Почему хронические больные и пожилые попадают в группу риска?

- Им тяжелее переносить инфекцию с учётом накопленных серьёзных болезней, например, сахарного диабета, сердечных проблем. Коронавирус не обязательно у всех таких пациентов протекает сложно. Но пациенты с хроническими заболеваниями и пожилые более уязвимы, чем люди молодого возраста.

- На улицах и в общественном транспорте по-прежнему немало пожилых. Если все-таки им потребовалось выйти из дома, как себя вести?

- Речь идёт не о том, чтобы все постоянно сидели взаперти в четырёх стенах. Если нужно выйти, важно соблюдать социальную дистанцию. Это рекомендация, которая позволяет не вводить обязательную самоизоляцию. Казалось бы, ношение масок и перчаток - это мелочь, но очень хорошо выручает в нынешней ситуации. Если выходишь в людные места, постарайся избегать толпы со всеми мерами предосторожности и для себя, и для окружающих. Обязательно надевай маску и перчатки, вымой руки после улицы. Ещё можно укреплять иммунитет витаминотерапией, прогулками на свежем воздухе, умеренной физической нагрузкой. Все это вкупе помогает снизить риски заражения.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

- Многие в пандемию стараются соблюдать эти правила...

- В первую очередь нужно беречь себя и тех, кто рядом. Если есть возможность избежать каких-то рисков, сделайте то, о чем просят. Например, постарайтесь не посещать своих пожилых родителей, чтобы защитить их от инфицирования. Пожалуйста, перестройте свою философию. Это спасёт вас и ваших близких.