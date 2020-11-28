Пошел на антирекорд: в Москве гаишники поймали водителя, который накопил штрафов на миллион рублей

Только за октябрь попались около тысячи злостных неплательщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охота на злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Москве продолжается. Мы уже рассказывали, как работает эта система. В черный список нарушители попадают после 50 неоплаченных «писем счастья». А дальше их ловят с помощью камер, которых сейчас в столице уже почти три тысячи. Увильнуть мало кому удастся. Только за октябрь попались около тысячи злостных неплательщиков. И, кажется, у них теперь есть свой «герой». На днях в Москве гаишники остановили иномарку, за рулем которой был водитель, накопивший штрафов на 1 миллион рублей (!). Это своего рода антирекорд.

- 37-летний гражданин систематически уклонялся от уплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ним числятся 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 1 млн 80 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Чтобы понять, сколько теперь любитель погонять должен государству, эту сумму стоит умножить на три. Злостные неплательщики после суда обязаны оплатить штраф в двойном размере, плюс нужно выплатить первоначальную сумму штрафа. В списке любимых нарушений этого московского автомобилиста - превышение скорости. Но были у него протоколы и за выезд на встречную полосу, и за движение по выделенкам, и за проезд на красный сигнал светофора.

Сразу после оформления протоколов машину водителя отправили на штрафстоянку. Свою «ласточку» он уведет только после того, как заплатит по счетам. Напомним, проверить свои штрафы можно на официальном сайте ГИБДД. Для этого нужно ввести госномер автомобиля и свидетельства о регистрации ТС.