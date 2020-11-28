Москву объявили лучшим туристическим городом мира

Лучшей наградой Москве становятся тысячи красивых снимков города в соцсетях и домашних фотоальбомах в разных странах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль и Красная площадь, ВДНХ, парк в Зарядье, Большой театр, набережные Москвы-реки - увидеть своими глазами все это и многое другое в российской столице стараются туристы со всего мира. Лучшей наградой Москве становятся тысячи красивых снимков города в соцсетях и домашних фотоальбомах в разных странах. А в эту пятницу, 27 ноября, столица получила признание профессионалов туризма.

Москва завоевала международную премию в области туриндустрии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Церемония награждения проводилась онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму, столица второй год подряд получает главный приз в этой номинации. Сейчас Москва обошла ведущие мегаполисы мира, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро.

КАК ВЫБИРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ

В этом году лучших из лучших называли в 26 ключевых номинациях. Среди них - самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности, туроператоры, авиакомпании, курорты и отели. Всего в финал премии вышли 2467 номинантов.

Москва участвовала в семи номинациях туристического «Оскара». После подсчета результатов открытого голосования, которое проводилось с 28 сентября до 25 октября, российская столица победила в главной из них. Жюри опиралось на оценки туристических экспертов и на мнение путешественников. В этом году из-за пандемии учитывались не только новые достижения номинантов, но и возможности для будущих путешествий.

Напомним, 2 ноября Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards. Ее признали лучшим туристическим направлением в Европе как город, а также лучшим турнаправлением для изучения культурного наследия.

СПРАВКА "КП"

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно ее вручают самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

Планируется, что в 2021 году гранд-финал туристического «Оскара» пройдет в Москве уже в офлайн-формате.