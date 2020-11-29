В центре Москвы на Остоженке продаётся квартира за 150 млн рублей, похожая на жилище Клеопатры

Не многие готовы жить в такой вычурной обстановке. Чаще всего покупатель хочет видеть удобный современный качественный ремонт. Без антикварных излишеств

Хмурый ноябрьский вечер. Изморось. Мгла. Ёжась от холода, я стою под камерами видеонаблюдения перед закрытыми коваными воротами. Справа от меня в двух шагах - музей Ивана Тургенева. Слева - оперный центр Галины Вишневской. Бровастая фотомодель с рекламного плаката «Шанель» смотрит на редких прохожих с хитрецой. А на меня так вообще с насмешкой. Пришел, клоун. Квартиру покупать. За сто пятьдесят миллионов рублей. В джинсах за три тысячи. И в куртяшке с зашитой подмышкой. Однако лично я утешал себя мыслью, что многие богачи одеваются скромно. Цукерберг, вон, в лохмотьях ходит. И ничего. Состояние - дай Бог каждому.

- Вы Павел? - услышал я тонкий приветливый голосок.

Передо мной нарисовалась блондинка с юным ангельским личиком. Как выяснилось позже, хозяйка квартиры. Красивая, молоденькая и молчаливая. Почти сразу за ней появилась и Алёна, риелтор, с которой я общался по телефону. Дамы бегло осмотрели меня и переглянулись. На миллионера я не тянул при всём уважении (и ко мне, и к ним). Однако держался до последнего, вальяжно вскидывая голову и непринуждённо, вольготно осматривая домик (хорошо ещё, маску надел). Он был построен в 1998 году в так называемом лужковском стиле. Это когда разные архитектурные элементы напичканы в одном месте (от модерна и рококо до сталинского ампира). Кирпичные стены, девять этажей, пять подъездов. Своя управляющая компания. Подземный паркинг. Это если вкратце.

Фото "ЦИАН"

ДВЕРЬ В ЕГИПЕТ

Лифт запиликал на четвертом этаже. И уже через минуту я оказался в квартире египетского фараона. Где меня окружали ценные породы дерева, шлифованный камень, позолота, шелка. Восторг был таким крепким, что мне захотелось выругаться. Но меня могли неправильно понять. А потому я надел бахилы и ходил по жилищу молча.

- Ремонт сделан только что - с помощью индивидуального дизайнера, - щебетала Алёна. - Многие предметы интерьера изготовлены на заказ специально для этой квартиры.

Я сверкнул глазёнками, обратив внимание на обувную ложку. Даже на ней имелся бронзовый набалдашник с головой какого-то животного.

Фото "ЦИАН"

- Два санузла, гостиная, кабинет, две спальни, - продолжала риелтор. - А здесь гардеробная.

Я вам клянусь, в этих шкафчиках может разместиться футбольная команда со всеми запасными игроками и тренерским составом.

- Сейчас у женщин столько нарядов, - улыбнулась Алёна.

И снова осмотрела меня с каким-то тайным сожалением. Как будто ожидала увидеть шестисотый мерседес, а ей прикатили велосипед. Трехколесный. Без педалей…

- Перед тем, как делать ремонт, владельцы даже проконсультировались с пушкинским музеем, - продолжила она. - С тем отделом, который специализируется на истории Египта.

Фото "ЦИАН"

Рассматривая все эти «бахатства» (вместо х фрикативное г), во мне крутились самые разные мысли. Честно говоря, непонятно, как тут вообще можно жить. Одно дело, разбросать носки по старой пошлой хрущевке, и другое дело здесь - в Букингемском дворце. Уюта домашнего нет. Всю дорогу мне казалось, что сейчас распахнутся двери и из них выйдет Илья Резник. В египетских сандалиях на босу ногу. В набедренной повязке. И с копьём.

- Что, - скажет он мне властным, деспотичным голосом. - Хотел нас обмануть? В богачи потянуло, щ-щень? Да я тебя по судам затаскаю!..

Ну или граф Монте-Кристо. У него тоже был домик тот ещё. С белым золотом, диковинной восточной мебелью и коврами.

- А посмотрите, какие здесь виды, - вернула меня к жизни Алёна.

Фото "ЦИАН"

Мы вышли на балкон, и я увидел Храм Христа Спасителя. Круче может быть только Кремль. Однако лично я, если честно, предпочёл бы видеть густой лес за окном. Не менее красиво. А, главное, полезно. В центре с озеленением большие проблемы.

Хозяйка квартиры всё больше молчала. Мне показалось, что никакая она не хозяйка, а просто представительница. Ну или родственница истинного владельца. О нем риелтор распространяться не захотела. Сказала лишь, что его сфера деятельности связана с рынком инвестиций. Делец, короче.

Ну хоть не поэт-песенник, подумал я.

- А вы для себя хотите купить? - наконец, не выдержала Алёна.

- Нет, что вы, - среагировал я. - У меня родственник - депутат Госдумы. Вот для него и стараюсь. Подыскиваю варианты…

Барышни кивнули, как будто обрадовавшись этой информации. Мир снова стал логичным и осмысленным. Уж больно им не хотелось верить в мою олигархичность. Особенно когда я в гостиной ухватился за штору и, забывшись, по-детски воскликнул:

- Надо же, бархат!

Фото "ЦИАН"

Адрес: Хамовники, Остоженка, 25 (район «Золотой Мили»), ст.м. «Парк культуры».

Площадь квартиры: 184 кв.м.

Этаж: 4-й.

Планировка: кухня, гостиная, кабинет, две спальни, гардеробная комната, два санузла.

Виды: на Зачатьевский монастырь и Храм Христа Спасителя.

Подземный паркинг: есть.

Дополнительно: на первом этаже фитнес-центр с бассейном, сауна, SPA-салон, ресторан.

Цена: 150 млн руб.

Ипотека: возможна (ежемесячный платёж со ставкой 7,17% - 942 643 руб).

«ЭТО ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ...»

- Да, безусловно, квартира отремонтирована и оформлена очень красиво, - сообщил «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Стиль уникальный, ничего не скажешь. Но при этом весьма индивидуальный. С одной стороны, он может быть фишкой, привлекающей внимание. А с другой, наоборот - сдерживающим фактором. Не многие готовы жить в такой вычурной обстановке. Чаще всего покупатель хочет видеть удобный современный качественный ремонт. Без антикварных излишеств. Весь этот классицизм или южные мотивы редко имеют положительные отклики. Нужно иметь специфический менталитет, чтобы решиться на такое.

- А что касается цены 150 млн? Это как, норм?

- Да, в данном случае это среднерыночный диапазон. В этом микрорайоне цены варьируются от 130 до 170 млн руб. Не зря его называют «Золотой Милей». Если говорить об окружении этого дома, вспоминается квартира госпожи Васильевой в Молочном переулке (бывшей фигурантки уголовных дел «Оборонсервиса», - прим. авт). Ее квартира примерно такой же площади продавалась в свое время за 700 млн рублей.

КСТАТИ

150 млн - это ещё бюджетный вариант

Цены на элитное жилье в Москве действительно могут достигать заоблачных высот. Два года назад, например, в Гранатном переулке (рядом с зоопарком) обнаружилась квартирка общей площадью 759 кв.м. Двухуровневая. С фитнес-залом, гардеробной, библиотекой, постирочной, кинотеатром, парикмахерской... Цена (внимание!) - 2 млрд рублей. На эти деньги в Орловской области можно купить 30 пятиэтажек. Корреспондент Павел Клоков тоже пытался ее купить. Но, увы, не хватило денег. Совсем чуть-чуть (подробности).