В Москве соседи устроили массовую драку из-за парковки во дворе

Очевидцы сняли конфликт на видео, но в полицию никто из участников обращаться не стал

Любители припарковать свою машину вторым рядом, глядя на эти видеокадры, наверняка, схватятся за сердце. Жестоко, по-другому и не скажешь, проучить соседа, который уже не в первый раз закрыл выезд для других авто своей иномаркой, утром в субботу, 28 ноября, решил житель одной из многоэтажек улицы Летчика Грицевца, что в районе аэропорта Внуково.

Спозаранку мужчина не смог выехать из-за мешавшей ему машины соседа. Позвонил на оставленный под лобовым стеклом номер телефона и принялся ждать. То ли сосед долго шел, то ли автомобилист был не в духе, но как только мужчина появился во дворе, крик начался такой, что проснулся весь дом.

- Сначала они громко спорили, а потом началась драка. Причем у обоих автомобилистов была группа поддержки. Сошлись они двое на двое, - рассказал «КП» очевидец происшествия.

За парковку мужчины отдубасили друг друга так, что не обошлось без крови. Правда, ни в полицию, ни в скорую никто из них обращаться не стал. Побитые и с испорченным настроением на весь оставшийся день соседи разъехались в разные стороны.

В главке столичного МВД историю с массовой дракой не комментируют.

- К нам такой информации не поступало, - сообщили в пресс-службе полиции.

Тем временем один из очевидцев все-таки обратился в органы и уже передал им видеоролик, который мы тоже публикуем на нашем сайте.