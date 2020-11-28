Навка провела зарядку для Семенович и Хрусталева: как прошло открытие ГУМ-катка

Покататься у стен Кремля все желающие смогут с 29 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице один за другим открываются ледовые катки. Самое яркое шоу 28 ноября устроили на ГУМ-катке возле Красной площади. Со своими коньками на каток приехали звезды фигурного катания, актеры, певцы, журналисты. «КП» посмотрела, как это было.

ГУМ-каток на Красной площади заливали 15 раз – этот сезон юбилейный. Любители коньков смогут покататься на ледовой площадке 3000 квадратных метров с видом на Спасскую башню и светящийся ГУМ. Вокруг катка уже новогодняя атмосфера – большая елка, олени и веселые пингвины. Но прежде, чем началось веселье, всех гостей попросили надеть маски и перчатки, коньки продезинфицировали – меры безопасности никто не отменял.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первыми на лед вышли фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Спортсменам было непросто кататься на открытом воздухе. Следом на лед вышла юная фигуристка Алина Загитова. Она показала отрывок из мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

- Сейчас в Москве очень мало мест, куда можно пойти провести свободное время. Чудо случилось - мы вновь на этом фееричном льду ГУМ-катка. Нам удалось показать наше шоу. Хотя обычно каждый год мы готовим новую сказку, но в этом году мы бвли практически готовы, но ограничения. А сейчас сюрприз - все на зарядку, - сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным они провели зарядку для звездных гостей с детьми.

- Дистанция должна быть не 1,5, а где-то 2-2,5 метра, чтобы не ударить клюшкой соседа, - говорил Алексей Яшин.

- Смотрите, какая растяжка у нашей великой гимнастки Светланы Хоркиной. А какая ласточка, - комментировал фигурист Алексей Ягудин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На лед вышли телеведущий Дмитрий Хрусталев, который совсем недавно попал в больницу и напугал фанатов. Бодро катался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с 6-летней дочерью Надеждой.

- Лично для меня, когда открывают катки, тогда и начинается Новый год. Сразу праздничное настроение, - сказал Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокатиться на катке и сделать свежие фото для Инстаграма приехали певцы Денис Клявер, Анна Семенович, Юлия Ковальчук, телеведущие Юлия Барановская и Алла Михеева, актрисы Алика Смехова и Юлия Пересильд.

- Пора готовиться к Новому году. В этом году не будет больших массовых праздников, будем встречать Новый год в кругу семьи. Как никогда хочется позвать друзей, потому что есть дефицит общения. Надеюсь, что получится провести праздник весело, - сказала Юлия Пересильд.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А также на открытие приехали супруга известного режиссера Татьяна Михалкова, телеведущая Арина Шарапова и актриса Ольга Ломоносова.

- ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде: и в снежную вьюгу, и при плюсовой температуре. Репутация идеального льда на Красной площади создавалась годами. Профессиональные фигуристы и хоккеисты не раз отмечали, что ледовое покрытие здесь не хуже, чем на олимпийских аренах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сюда приходят за лучшими новогодними фотографиями, записывают видеопоздравления своим близким, признаются в любви и делают предложения, - сказали в пресс-службе ГУМ-катка.

Покататься на ГУМ-катке все желающие смогут с 29 ноября. Взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

Фишки нового сезона 2020-2021

- будет звучать музыка из фильмов и мультфильмов,

- можно записаться на бесплатные мастер-классы по хоккею – регистрация на сайте gum.ru,

- в шале можно купить ароматный чай, съесть пончики с сахарной пудрой,

- первые три утренних сеанса в будни - бесплатно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН