В центре Москвы загорелась иномарка, жители из окон поливали ее водой

Видеокадры, сделанные днем в воскресенье, 29 ноября, иначе как эпичными не назовешь.

Видеокадры, сделанные днем в воскресенье, 29 ноября, иначе как эпичными не назовешь. Все произошло во дворе одного из жилых домов в центре Москвы, на улице Котельническая набережная. В первом часу дня вспыхнула иномарка, которая была припаркована около дома. За считанные секунды машину охватило огнем. Полыхало так, что, глядя на видео, кажется, что горит не только машина, но и многоэтажка.

- Примерно через минуту раздался взрыв. Скорее всего, это рванул бензобак машины, - рассказали "КП" очевидцы.

Пока пожарные ехали к месту ЧП, жильцы многоэтажки пытались сами потушить машину. Прямо с балконов люди заливали ее ведрами с водой. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Автомобиль полностью выгорел. Кроме того, пострадали припаркованные рядом с ним машины. На жилой многоквартирный дом огонь перекинуться не успел, - сообщили "КП" в пресс-службе столичного МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты, которым предстоит установить причину возгорания.