В Москве умер мальчик, которого младший брат ударил палкой по голове на детской площадке

Десятилетний ребенок перенес клиническую смерть сразу после удара

Семилетнему Вове* (здесь и далее имена героев изменены прим.ред.) до сих пор не сказали, что случилось с его старшим 10-летним братом. А случилось страшное. Мальчишка умер в больнице через несколько часов после того, как Вова во время игры залепил ему палкой по голове.

Все произошло во втором часу дня воскресенья, 29 ноября, на детской площадке по дворе жилого дома на улице Врачебный проезд, что на северо-западе Москвы. Первоклашка Вова играл в догонялки со старшим десятилетним братом Колей. В какой-то момент мальчишки стали в шутку кидать друг в друга палками. Вова попал старшему брату прямо в голову. От сильного удара Коля упал и потерял сознание.

Напомним, чтобы реанимировать школьника, медикам понадобилось около 30 минут. За это время к дому приехали три бригады реаниматологов. Когда сердце запустили, Колю увезли в детскую клиническую больницу имени Сперанского. Состояние мальчика было тяжелом, еще до госпитализации он перенес клиническую смерть.

Врачи сделали все, что могли. Но, увы...

- Около 22.00 в тот же день ребенок скончался. По предварительным данным, на момент госпитализации у него была закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

По факту смерти ребенка проверку ведет столичный Следственный комитет. Известно, что семья, в которой он рос, благополучная. Оба брата ходили в одну школу. В тот роковой день дети гуляли на детской площадке под присмотром мамы.