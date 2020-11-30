Троицкая линия метро в Москве: Станцию "Славянский мир" украсят наскальными рисунками

Внутри станцию оформят в оранжево-серых тонах. На стенах вдоль путей - изображения мифологических животных, похожие на древние наскальные рисунки. Фото: stroi.mos.ru

Метро в Новой Москве продолжает расширяться. Строители сегодня прокладывают новую линию столичной подземки - Троицкую.

"На 42-м километре МКАД развернута большая стройка метро, - сказал сегодня, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей станции "Славянский мир" Троицкой линии метро. - Несколько дней назад проходческий комплекс закончил сооружение тоннеля между будущими станциями "Славянский мир" и "Мамыри". Сооружение самой станции "Славянский мир" тоже идёт хорошими темпами, выполнена треть от общего объема работ".

Строящаяся станция "Славянский мир" находится на 42-м километре внешней стороны МКАДа, в поселении Мосрентген в Новой Москве, около одноимённого торгового комплекса. Фото: stroi.mos.ru

По его словам, после открытия этой станции жители Мосрентгена и соседних дачных поселков получат собственную станцию метро в шаговой доступности.

"А остальным жителям Москвы станет гораздо проще добираться до огромных торговых комплексов на 42-м километре МКАДа, - отметил мэр. - Да и на самом МКАДе станет свободнее, если уменьшится поток заезжающих сюда машин".

Потолок - из перекрещивающихся реек, в которые встроят светильники. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СТРОЯТ

Троицкая линия метро (проектное название – Коммунарская) пройдёт от станции МЦК "Крымская" до города Троицка в Новой Москве. При этом дополнительную линию подземки получит и Юго-Западный округ столицы.

Длина Троицкой линии - порядка 38 километров.

На маршруте - 16 станций. Например, станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной на МЦК. С "Улицы Новаторов" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" появится крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Фото: stroi.mos.ru

Сейчас на главном отрезке новой линии "Севастопольский проспект" – "Улица Новаторов" началась подготовка к строительству.

При этом уже прокладывают сразу два участка - от "Улицы Новаторов" до "Бачуринской" и от "Бачуринской" до "Коммунарки". Их общая длина - 16 километров. Здесь разместятся всего 7 станций - "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка".

Для участка "Коммунарка" – Троицк пока разрабатывают градостроительную документацию.

КОГДА ОТКРОЮТ

Запуск участков Троицкой линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023 - 2024 годы.

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Около Троицкой линии метро сегодня живет более 1 миллиона горожан. Плюс работают или учатся ещё несколько сотен тысяч человек.

Новая линия разгрузит центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Кроме того, на соседних с подземкой дорогах станет свободнее. Это в свою очередь улучшит экологию столицы. К примеру, благодаря станции "Славянский мир" посетители расположенных около неё торговых центров частично пересядут на метро. При этом уменьшатся пробки на прилегающих участках МКАДа, Калужского шоссе и Профсоюзной улицы.

КАКОЙ БУДЕТ СТАНЦИЯ

Строящаяся станция "Славянский мир" находится на 42-м километре внешней стороны МКАДа, в поселении Мосрентген в Новой Москве, около одноимённого торгового комплекса.

Внутри станцию оформят в оранжево-серых тонах. На стенах вдоль путей - изображения мифологических животных, похожие на древние наскальные рисунки.

Потолок - из перекрещивающихся реек, в которые встроят светильники.

Наземный павильон, словно сложенный из гигантских каменных валунов, украсят тематическими рисунками.

Сегодня на станции "Славянский мир" завершается устройство ограждающих конструкций, проводятся земляные и монолитные работы.

Фото: stroi.mos.ru

ПЛАНЫ

До конца 2020 года в Москве планируют построить еще 7,9 километров линий, 3 станции, 1 электродепо, в том числе:

- западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от ст. "Хорошевская" до ст. "Мнёвники" – 5,5 км, 2 станции ("Карамышевская" и "Мнёвники");

- северо-восточный участок БКЛ от ст. "Лефортово" до ст. "Электрозаводская" – 1 км, 1 станция ("Электрозаводская");

- оборотные тупики за ст. "Деловой центр" (Калининско-Солнцевская линия) - 1,4 км;

- электродепо "Сокол" (реконструкция).

Всего в этом году запустят 23,55 километров линий, 9 новых станций и 1 электродепо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро Москвы удивляет

Подземные станции становятся площадками для культурных акций (подробности)