Погода в Москве 1 - 6 декабря 2020: Зима начнется со снега и мороза - как положено!

В первый день зимы в Москве выпадет от 1 до 4 сантиметров снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима в столице начнется с по-настоящему зимней погоды, уверяют синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 1 - 6 декабря 2020 года. И снег будет, и вполне ощутимый морозец.

Во вторник, 1 декабря, круглые сутки температура нулевая. Пасмурно, со снегом или мокрым снегом. На землю ляжет белое одеяло - и это уже вторая попытка, сформировавшийся 20 ноября снежный покров успел растаять. В первый день зимы выпадет от 1 до 4 сантиметров снега, говорят в Московском метеобюро.

В среду, 2 декабря, и ночью, и днем в мегаполисе -1…-3 градуса, по области от 0 до -5. Сквозь облака проглянет солнце, осадков не ожидается.

В четверг, 3 декабря, ночной мороз усилится до -9 градусов. Днем -1…-6, облачно, с прояснениями, и без осадков.

В пятницу и выходные дни, 4 - 6 декабря, по ночам будет подмораживать до -8, днем 0…-5. Сильных снегопадов не предвидится, лишь местами будет сыпать небольшой снег.

Такая температура, кстати, в точности соответствует климатическим нормам для первой недели зимы. Редкость по нынешним временам - нормальная погода!

Осень 2020 в Москве была прекрасной с точки зрения погоды - солнечное бабье лето в сентябре, идеальная золотая осень в ноябре... Однако нормальной ее назвать нельзя. Наоборот - мы с вами пережили хоть и приятную, но аномалию. Осень оказалась рекордно теплой за все 140 лет метеонаблюдений.

Средняя температура за три осенних месяца на 3,5 градуса выше, чем положено по климатическим нормам. До сих пор чемпионами по осеннему теплу считались сразу два года, 1938 и 1974. С одинаковым отклонением от нормы на 2,9 градуса. Теперь рекорд у 2020-го.

Какой будет зима? По расчетам Гидрометцентра России, в декабре и январе средняя температура в Москве будет вполне обычной, в рамках климатическим норм. И первая неделя декабря этот прогноз подтверждает

Февраль 2021, скорее всего, окажется аномально теплым, как и март.