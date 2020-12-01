Мигрант принес мину в подмосковный отдел полиции

Силовикам пришлось оцепить микрорайон Фото: Архив "КП"

Вечером 30 ноября в центре подмосковного Реутова заметили несколько десятков машин полиции и Росгвардии. Иномарки с проблесковыми маячками перекрыли проезд по улице Победы в районе перекрёстка с улицами Ленина и Гагарина. Проход на тротуар перетянули аварийной лентой, за которую могли пройти лишь люди в форме.

Как стало известно kp.ru из источников в правоохранительных органах, всему виной необдуманный поступок мигранта. В ОМВД по Реутову на улице Победы неизвестный принес взрывное устройство.

— Он рассказал, что нашел его на свалке. Хотел сдать в пункт цветного металла, но оттуда его прогнали. Напугали, что он занимается контрабандой оружия и может попасть под статью. Хотя эту информацию ещё предстоит проверить. Не уверен, что на помойку кто-то выбрасывает противотанковые мины. По предварительным данным, это именно она, — сообщил «Комсомольской правде» источник в силовых структурах.

На место прибыли взрывотехники. Они осматривают предмет,который гастарбайтер притащил на КПП полицейского участка. Если будет установлено, что мигрант действовал без злого умысла и хотел поступить честно, сдав опасный предмет в органы на утилизацию, то ему ничего не будет. Однако если выяснится, что мина настоящая и попала к приезжему нелегальным путем, то возможны уголовные варианты исхода дела.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что пока нет информации по поводу инцидента.