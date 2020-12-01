Онлайн-университет «Слата» организовал футурологическую конференцию

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: ООО "Маяк"

Футурологическую конференцию «Futurum 2050-2100. Взгляд в будущее: Иркутск. Россия. Мир. Вселенная» провел в онлайн-формате региональный ритейлер «Слата». К участию в мероприятии пригласили семь известных спикеров - российских футурологов, журналистов, философов, художников и писателя-фантаста.

Как отметил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер, чтобы планировать будущее, важно смотреть вперед и не оглядываться назад.

- Для нас важно, чтобы вся наша команда могла сплотиться и посмотреть далеко вперед. Продуктовый ритейл будет трансформироваться, и нужно предугадывать потребности покупателя. Если планировать будущее, опираясь на прошлое, то новый нестандартный путь, на мой взгляд, найти не удастся. Поэтому нужен футуристический взгляд. Надеюсь, наши сотрудники, партнеры, студенты - слушатели конференции - смогли напитаться новой информацией, получить инсайты, увидеть свои возможности и тот глубокий потенциал, который скрыт в каждом, - сказал он.

Руководитель онлайн-университета ТС «Слата» Анастасия Кондеева сообщила, что, подбирая спикеров для конференции, компания делала акцент на палитре взглядов.

- Мы объединили науку и искусство, фантастику и реальность и, конечно же, известные имена. Надеемся, что взгляд на будущее таких спикеров поможет найти точки роста для последующих изменений, - отметила организатор мероприятия.

Кирилл Игнатьев, российский бизнесмен, футуролог, председатель совета директоров ГК «Русские инвестиции», в рамках конференции отметил, что футурологи выполняют в современном мире функцию трендвотчеров - их обязательно надо слушать, чтоб не пропустить новые тренды.

- Предполагаем, что в течение всего следующего года мы будем бороться с коронавирусом. Что касается далекого будущего, то это будет мир, ориентированный на человека, его здоровье, долголетие и комфорт. Именно в областях, ориентированных на человека, мы и можем искать образ будущих компаний-миллиардеров, - спрогнозировал Кирилл Игнатьев.

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко обратил внимание на то, что нынешнее общение людей с помощью онлайн-конференций было описано фантастами 20 лет назад.

- Мы оказались в обществе виртуальной реальности, криптовалют и тотального контроля. Ожидалось, что это произойдет в результате каких-то катаклизмов, но это пришло в нашу жизнь тихо и спокойно, - констатировал он.

Также в конференции принял участие известный интеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман, который поднял общемировую проблему снижения производительности труда.