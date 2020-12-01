Звезду «Дом-2» и эксперта про «прожарке ягодиц» развели на голые видео, чтобы выманить деньги

Ксения Волкова написала заявление в полицию, но больше месяца дело не двигается с места Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогера Ксению Волкову знают как участницу Дома-2 и автора юмористических роликов в TikTok и Instagram. Около месяца назад девушка стала жертвой мошенников. Она заявилась на кастинг для клипа певца Тимы Белорусских. Организаторы попросили Ксению выслать фото и видео в неглиже. Мол, ролик планируется горячий, отбираем только самых красивых дам.

Ксения незнакомцам доверилась. Объявление о кастинге было выложено в крупном telegram канале. Записала ролик, выслала.

— Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу «ВКонтакте» под названием «шлюхи» и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги, — рассказала Ксения Волкова корреспонденту kp.ru.

Чтобы продолжить шантаж, аферисты разослали ролик родителям и друзьями Ксении через соцсети. Однако блогер на провокации не поддалась. Написала жалобу администрации VK. Группу и видео удалили.

— Это было месяц назад. Я написала заявление в полицию. Но на этом все закончилось. У нас преступления только в сериалах расследуют! Это же нужно писать в главный офис «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, просить дать данные тех, кто выложил мое видео. Документы нужно забрать лично, — объясняет Ксения нежелание полицейских заниматься ее делом.

Жертва аферы добавила, что когда она приходила писать заявление, один из оперативников рассказал, что она не одна пострадала от такого мошенничества. Как минимум еще два человека обратились в тот же райотдел московской полиции.

Ксения Волкова ушла с телешоу «Дом-2» в конце февраля 2020 года. Она строила отношения с другим участником проекта Михаилом Гавриловым. Но вскоре пара рассталась. Сейчас Волкова сконцентрировалась на своем блоге. Продает онлайн фитнес-тренинги, ратует за правильное питание. Себя называет «экспертом по прожарке ягодиц», намекая на высокие достижения в спорте своих подопечных. Покорять Москву Ксюша приехала из Барнаула, Алтайского края.