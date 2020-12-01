В столице на бесплатные поездки врачей на такси потратят почти 130 миллионов рублей

Из-за пандемии коронавируса с мая в городе началась бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти выделят из резервного фонда правительства Москвы 128,4 миллиона рублей на компенсацию поездок медицинских работников на такси. Постановление об этом подписал сегодня, 1 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за пандемии коронавируса с мая в городе началась бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. Оплату поездок взял на себя бюджет города.

По данным мэрии Москвы, с 16 мая по 31 июля врачей развозили в среднем 300 машин ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 машин. Осенью вновь потребовалось до 300 такси в день. Одна машина совершает до 50 рейсов ежедневно.

Напомним, за счёт городского бюджета врачам коронавирусных стационаров Москвы также бесплатно выделают временные места в столичных гостиницах. Им полагается двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие сервисы отелей.