В здании Щёлковского автовокзала откроют центр "Мои документы" с загсом

Ночная подсветка здания ТРЦ "Щелковский". Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь"

В скором времени на востоке Москвы появится флагманский центр "Мои документы" с загсом. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.

МФЦ площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров разместится на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра "Щёлковский". То есть в том же здании, где в конце октября открылся обновлённый Щёлковский автовокзал (ст. м. "Щелковская", Щёлковское шоссе, вл. 75).

Во флагманском МФЦ будут работать 84 окна приёма, а также дополнительные сервисы:

- медицинский кабинет "Моё здоровье";

- туристическое бюро "Мои путешествия";

- фотоателье "Моё фото";

- зона общепита и отдыха "Моё кафе".

С помощью КриптоБиоКабин сотрудники МФЦ смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации. За услугами сюда могут обращаться жители всех районов столицы. А водителям оформят здесь регистрацию только что купленных машин. Рядом с МФЦ находятся 8 автосалонов.

Напомним, флагманский центр "Мои документы" в Восточном округе станет уже четвертым таким крупным МФЦ в столице – после офисов в Центральном округе (ТРЦ "Афимолл Сити"), в Юго-Западном (ТЦ "Спектр") и Южном (ТРЦ "Columbus").