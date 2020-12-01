Погода в Москве в декабре 2020: жителей столицы ждут мороз, солнце и алмазные иглы

Начало зимы будет практически идеальным с точки зрения синоптиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый день календарной зимы в Москве выдался не особо зимним - плюс-минус ноль и промозглая серость. Но уже со 2 декабря 2020 года наступившая зима начнет исправляться и порадует практически идеальной погодой. Днем чуть ниже ноля, -2…-4 градуса, по ночам уже посерьезнее, -8…-10 - это прогноз Гидрометцентра России. Такая температура в точности соответствует климатическим нормам, редкость по нынешним временам.

Снег снова закроет землю белым одеялом (первая попытка не удалась, сформировавшийся 20 ноября снежный покров растаял). В среду, четверг и пятницу нападает 2 - 4 сантиметра.

В выходные уже без снега - зато с солнцем! Температура при этом не изменится, по-прежнему легкий морозец.

"Алмазная пыль" и "ледяные иглы" - эти редкие и красивые метеорологические явления предвкушают синоптики центра "Фобос". У нас есть все шансы полюбоваться ими с четверга до субботы. Мельчайшие ледяные кристаллы образуются в результате вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха (она достигает 90%).

В центре "Фобос" отважились на прогноз погоды вплоть до конца декабря - и даже на Новый год. Бесснежная погода с умеренными морозами, которая установится в ближайшие выходные, сохранится до середины месяца.

После 15 декабря циклоны с Атлантики принесут снегопады и потепление до ноля градусов.

В третьей декаде месяца вернутся отрицательные температуры: днем -1…-6, по ночам -6…-11 градусов. И снег временами будет сыпать. Скорее всего, к Новому году сугробы вырастут до 8 - 13 сантиметров. Скромнее нормы, по идее к концу декабря должно лежать 15 - 20 см снега. Но все же не лужи и зеленая трава, как бывало!

В целом же декабрь 2020 в Москве будет на градус-полтора теплее климатических норм. В этом все синоптики сходятся, и Гидрометцентр, и "Фобос".

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