В Москве нашли башкирскую "Янтарную комнату"

Следы башкирской "Янтарной комнаты" были потеряны более 50 лет.

Археологи обсуждают в интернете сенсацию, которую явил миру ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского Научного центра Российской академии наук (УФИЦ РАН), председатель Общественного совета при Башкультнаследии Никита Савельев. Уфимские СМИ сообщают, что историк "долгое время пытался найти следы башкирской "Янтарной комнаты"" - собрания из 800 тысяч артефактов собранных в курганах Башкирии известным советским археологом Геральдом Матюшиным.

"Благодаря упорному и многолетнему поиску следов башкирской «Янтарной комнаты» коллективу ученых под руководством ведущего научного сотрудника Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, председателя Общественного совета при Башкультнаследии Никиты Савельева удалось установить ее местоположение", - говорится в заявлении Башкультнаследия.

Оказывается следы башкирской "Янтарной комнаты" были потеряны более 50 лет назад. А потому событие назвали "археологической сенсацией и находкой года".

"Изделия эпохи каменного века из глины, кости и камня. Эти артефакты считались безвозвратно утерянными. Находки были обнаружены советскими археологами в 60-80 годах на расположенных на территории нашей республики стоянках Мысовая, Березки, Янгелька, Давлеканово. Эти памятники являются важными для целых исторических эпох, некоторые из них дали название новым археологическим культурам каменного века", - сообщает информационное агентство "Башинформ".

В материале также говорится о том, что Савельев нашел артефакты в Москве в неотапливаемом и неиспользуемом соседнем со школой здании, что "грозит при любой нештатной ситуации полным уничтожением и потерей всей коллекции". При этом руководство школы № 1505 не против того, чтобы артефакты забрали "для научной обработки, атрибуции и сдачи в государственный музейный фонд России".

Найденные артефакты считались безвозвратно утерянными.

Отметим, что башкирские СМИ сопроводили свои материалы снимками артефактов, которые собраны в коробки.

Мы обратились в московскую школу №1505 с просьбой объяснить откуда у них взялась ценная археологическая коллекция.

- А мы никогда не скрывали наличие этих артефактов, и о ее существовании прекрасно знали в Российской академии наук России (РАН), - рассказала "Комсомольской правде" учитель истории и директор школьного музея Мария Малиновская. - Музей гимназии №1505 "Археологические памятники Евразии" был создан в 1996 году под руководством выдающегося советского археолога Геральда Николаевича Матюшина. Он и передал их предыдущему директору школы Анатолию Каспржаку.

- Как это произошло?

- Они встретились в 1995 году где-то в Измайлово, разговорились, и Матюшин поведал ему печальные вещи. После 1991 года у РАН стало не хватать денег для содержания хранилищ. И уникальные коллекции практически оказались на улице без охраны и стали расхищаться. Обеспокоенные гибелью ценнейших находок, члены РАЕН вывезли коллекции Хорезма и другие не менее уникальные и ценные коллекции. И директор школы согласился на базе коллекции РАН открыть в своей школе первый в Москве Археологический музей, директором которого и стал Геральд Николаевич Матюшин. В 2001-ом году музею был присвоен статус школьного. И действует он уже более 19 лет. С тех пор музей посетили тысячи школьников и студентов России, ученые из России, стран СНГ, Англии, США, Германии и других стран, - пояснила Малиновская.

Одна из папок, датированная 1967 годом.

- Что за артефакты в нем?

- С точки зрения обывателя ничего особенного: горы камней и керамической посуды. Но для исследователей каменного века - ценный материал для научной работы, - вздохнула Малиновская. - На них еще можно пару научных диссертаций защитить. Все это действительно хранилось у нас в подвальном складском помещении, где еще в 90-е годы мы проводили занятия, но 1,5 года назад к нам пришли дяденьки пожарные и потребовали очистить помещение от ящиков с артефактами каменного века. Тогда мы и обратились к музейному сообществу с просьбой забрать коллекцию Матюшина. Но артефакты заинтересовали только уфимских историков.

Как стало известно "КП", сотрудники Института истории, языка и литературы Уфимского Научного центра российской Академии Наук обратились к Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову с просьбой поддержать институт в деле возвращения уникального исторического достояния в республику. По их оценкам, работа займет "порядка двух лет и потребует значительных трудозатрат".

Отметим, что школьный музей лишившись коллекции Матюшина не пострадает. Действующую экспозицию уфимские историки договорились не делить. За последние годы школьный музей стал настоящим образовательным центром в котором хранится более миллиона экспонатов каменного, бронзового и железного веков. Многим экспонатам более 2 миллионов лет! В музее проводятся экскурсии и выставки: «Происхождение человека», «Эволюция орудий труда», «Искусство каменного века», «Зарождения религиозных верований», «Значение орнамента в древней культуре», «Погребальные обряды древности», «Жизнь и быт человека Средневековья», «История письменности». Школьники занимаются учетом фордов, реконструкцией первобытных орудий, реставрационными работами под присмотром научных работников. Многие увлекаются археологией и уже мечтают найти свою Трою.

СПРАВКА "КП"

Геральд Николаевич Матюшин (1927-2000) - выдающийся советский и российский археолог. Доктор исторических наук (1988), член-корреспондент РАЕН (1992). Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет Башкирского государственного педагогического института им. К.А.Тимирязева (1952). С 1961 работал в Институте археологии АН СССР. Свыше 40 лет вел исследования памятников каменного века на Южном. Урале. Впервые открыл на Урале стоянки раннего палеолита, мезолита и энеолита; выделил 6 новых археологических культур. В 60-е гг. выдвинул гипотезу антропогенеза, учитывающую роль мутагенных факторов на территории прародины человека. Матюшин выделил 5 экологических кризисов в голоцене, сыгравших важную роль в смене культур и цивилизаций, определил новый путь проникновения производящего хозяйства (через Южный Урал и Восточный Прикаспий) в Европу. В Башкирии на раскопках работал с 1958 по 1963 год.В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию "Мезолит и неолит Башкирии".