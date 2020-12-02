Все на лёд!

Андрей Воробьёв: «Хоккей - это командная игра». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

13-летний Никита Рубцов только что с площадки - заменяясь, перемахнул через борт почти по-взрослому. Игра у Никиты пока не идет - пропустил несколько месяцев, да и ребята в команде на несколько лет старше. Но Никита особо не расстраивается. Наверстает!

- В хоккей пошел, потому что мой дедушка его постоянно по телевизору смотрит. И я с ним с самого детства! - говорит школьник.

В Красногорске вчера состоялся необычный хоккейный матч, посвященный Всероссийскому дню хоккея, - несколько лет назад его учредили по инициативе легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. На площадке Ледового дворца «Красногорск Арена имени В. В. Петрова» встретились сборная детских домов Подмосковья и команда из Академии имени Владимира Петрова.

Да-да, и Ледовый дворец, и Хоккейная академия при нем носят имя двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова, уроженца Красногорска. И, к слову, арена сегодня - это одно из главных в городе мест спортивной активности. С инициативой ее создания Владимир Петров выступил в 2016 году, а Президент Владимир Путин поддержал эту идею. Хоккеем и фигурным катанием здесь бесплатно занимаются около 1000 мальчишек и девчонок.

Перед матчем с ребятами пообщался губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он приехал вместе с олимпийским чемпионом Валерием Каменским, который возглавляет Федерацию хоккея Московской области. Гости встретились и с юными фигуристами из школы Татьяны Навки, которые также занимаются в Красногорске. Затем зашли к ребятам в раздевалку, пожелали удачи в матче.

В Академии фигурного катания Татьяны Навки очень ждут мальчиков и девочек. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Мой тренер в детстве говорил: если хочешь увидеть человека, посмотри на него на льду, - сказал Андрей Воробьёв. - И одного периода хватит, чтобы понять, что это за человек. Кто знает, чем отличается хоккей от тенниса?

- Хоккей - командная игра, - ответил кто-то из юных спортсменов.

- Правильно! - улыбнулся губернатор.

Ребятам вручили подарки - новенькие коньки.

- В день хоккея, мы приехали поддержать нашу молодежь. У нас огромное количество ребятишек растет, занимается в командах, - отметил Андрей Воробьёв. - Я хочу пожелать вам всем побед, чтобы характер у вас был железный, чтобы вы достигали своих целей.

К слову, в Подмосковье 36 хоккейных школ, в них занимается больше 5 тысяч ребят.

- Может быть, кто-то из этих ребят станет великим спортсменом, будет прославлять нашу страну, Родину, - сказал Валерий Каменский. - Здорово, что они этим занимаются. Здорово, что область и Андрей Юрьевич поддерживают всячески эти начинания.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка тоже отметила арену в Красногорске и пригласила всех почаще заниматься спортом:

- Здесь, в Красногорске, качественный лед, инфраструктура замечательная. Очень современный прекрасный дворец. Сюда хочется приходить и тренироваться.

Татьяна Навка в шутку пожаловалась губернатору, что в группе отчаянно не хватает фигуристов-мальчиков, потому что те предпочитают хоккей. «Нам нужны мальчики! У нас очень мужской вид спорта, но у многих родителей есть какие-то стереотипы», - сказала спортсменка. Губернатор отметил нелегкий труд спортивных наставников.

- Хочу поблагодарить детских тренеров, которые помогают детям раскрыться, - это особая миссия. Здоровья, берегите своих родителей - и только вперед! - сказал Андрей Воробьёв.