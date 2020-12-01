Мертвого 17-летнего подростка с пакетом на голове нашли в московской квартире

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины и детали произошедшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело 17-летнего парня обнаружила его бабушка в квартире на западе Москвы. Она вернулась домой и нашла внука привязанным скотчем к столу – на голове у подростка был полиэтиленовый пакет, сообщил источник KP.RU в экстренных службах города.

Никаких травм на теле Василия (имя изменено) обнаружено не было, кроме небольшой ссадины на спине. По данным telegram-канала BAZA, причиной смерти подростка стала асфиксия (удушие).

Бабушка уверяет, что в квартире ничего не пропало. Все ценные вещи остались там, где были, когда она уходила из дома.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют причины и детали произошедшего. Пока версий у них нет.

Напомним, 20 ноября трагедия с шокирующими подробностями проищошла в доме на улице Рабочих Маевок в Энгельсе. Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, 37-летний мужчина оставил 47-летнего приятеля приглядеть за своим пасынком, а сам отлучился по делам. Когда он вернулся, то обнаружил квартиру в крови и изрезанный и обезглавленный труп ребенка.