Москвички с кудрявыми волосами создали онлайн-комьюнити, салон красоты и чайные встречи

Светлана Пономарева знает о кудрях все, поэтому и стала администратором чата «Кудрявая Москва».

Запустить собственную парикмахерскую, онлайн-чат и организовать совместные покупки косметики – так несколько москвичек развивают индустрию для кудрявых в столице. «КП» узнала о необычном и дружном комьюнити «Кудрявая Москва».

Кудрявые блогеры

Два года назад в телеграме появился чат «Кудрявая Москва». Сейчас в нем почти 4000 кудрявых девушек и парней.

- Помыла волосы и нанесла новую маску – обещали послушные волосы, а получилось мягкое пушистое сено. Как все исправить? – спрашивает Анна Матвеева.

- Подскажите, наткнулась недавно на салон. Сказали, что они стригут по британской системе – только мокрые волосы. Подходит это для кудрявых волос? – спрашивает Валерий Гром.

И таких вопросов там по двести в день. Столько же и ответов. «КП» нашла администратора чата Светлану Пономареву, которая рассказала, как удалось создать такой «кудрявый чат».

- Изначально чат создала Александра Шевелева. Это девушка, которая является пионером «кудрявого блогинга» в России. Она создала чат для кудрявых девушек со всей России, а буквально через несколько дней появился точечный – московский чат, где я являюсь одним из администраторов. Первое, что нас всех объединило – поиск средств для волос, где их купить, обсуждения новинок, техник по уходу, кому что подходит. Можно сфотографировать свои волосы, показать фото и получить разносторонние ответы-советы, - рассказывает «КП» Светлана Пономарева.

В чате дают важные советы, как мыть, сушить и увлажнять кудри.

Прийти в этот чат девушек подталкивает отсутствие знаний, как ухаживать за кудрявыми волосами. Многие раньше даже ненавидели свою «гриву», «пушок», «кудрявую копну».

- Вот у вас, наверное, ровные волосы? – спрашивает у меня Светлана Пономарева.

- Да. И, как всем с прямыми волосами, хочется волнистые локоны. Только они быстро теряют форму и снова становятся прямыми, - отвечаю.

- А у нас, в точности, наоборот. До прихода в чат я не знала элементарно, как правильно наносить пенку для волос, а девчонки мне дали полную инструкцию. И с каждым днем я погрузилась в «кудрявый метод» (способ бережного ухода за кудрявыми волосами) полностью.

На «кудрявых встречах» всегда много людей.

- А что такое «метод тазика», «фисташка», «водоросли», «руки молящегося»?

- У нас в чате есть словарь с часто используемыми словами в кудрявом сообществе. Например, «фисташка» - это гель для сильной фиксации. Термины лучше изучить (можно найти в чате). Мы даем базу по средствам, по группам продажи косметики, ссылки на мастеров, на фены, стайлинги, сушки. Есть девочки, которые читают иностранные журналы и переводят заметки, а мы все можем в чате прочитать.

Выбросить утюжок и полюбить себя

В чат приходят девчонки от 12 лет, спрашивают советы 20-летние студентки, и офисные сотрудницы, и директора школ. Парни также сталкиваются с проблемами кудрявости, а после общения в чате начинают обожать свои локоны. Жизнь делится на «до» и «после».

- Уход за волосами никак не отличался от того, что используют 90% мужчин. Это обычный шампунь или еще лучше – 2 в 1 шампунь и гель для душа. А в чате удалось получить помощь и советы. Мне рассказали, что нужно исключить средства с силиконом и прекратить расчесывать сухие волосы – это уже дает потрясающий результат, - рассказал Игорь Бондаренко, участник чата «Кудрявая Москва».

Игорь Бондаренко говорит, что кудрявые волосы для парней больная тема, пока не знаешь, как за ними ухаживать.

- А у парней тоже есть некое недовольство от того, что волосы кудрявые? – спрашиваю.

- Недовольство от того, что кудрявые волосы у парней - это вообще больная тема. Почему? Потому что 80% парней с кудрявыми волосами не подозревают, что у них кудрявые волосы. Я понял, что кудрявый уже после 30 лет. Если за ними ухаживать обычно, то у тебя просто длинные и пушистые волосы. Довести их до состояния, когда они отрасли – невозможно или нужны какие-то сверх усилия.

При этом большинство участников чата – это не профессионалы в парикмахерском деле. Но некоторые так вникли в тему, что стали вести еще и отдельные блоги, среди них и Катя thankgodimcurly с 18-тысячной аудиторией. Здесь же в чате можно найти мастеров по уходу и записаться на укладку, стрижку и окрашивание в салон красоты, который занимается исключительно кудрявыми волосами.

- Если к нам заходят с улицы и просят быстренько подстричь челку, то мы, к сожалению, отказываем, потому что специализируемся только на кудрявых волосах. У нас расписано все на месяц вперед. Мы выполняем всего четыре услуги: укладка с подробным мастер-классом, глубокое увлажнение волос, стрижка, щадящее окрашивание. У нас в салоне нет расчесок, брашингов, выпрямителей, - рассказывает Айсель Мовлаева, основательница салона для кудрявых Ice Curly.

Айсель Мовлаева основала салона для кудрявых и создала подходящую косметику.

- А что нельзя подстричь кудри в обычном салоне? – уточняю.

- Мастера там подстригают мокрые волосы, потом сушат и получается «прическа-сюрприз». А мы работаем по «кудрявому методу». Это направление появилось в Америке. К тому же я создала авторскую линейку средств для волос, которая соответствует всем желанием девушек.

Айсель Мовлаева рассказывает, что прошла путь, который проходят все кудрявые девушки и парни. Она не могла принять свою природную красоту. У нее было много комплексов от того, что не знала, как придать форму торчащим в разные стороны кудряшкам, как утихомирить это облако. Она выравнивала волосы утюжком, но этого хватало до первого дождя, Айсель тратила большие деньги на кератиновые процедуры. Это был ужас и постоянный вопрос: «Почему у всех нормальные волосы, а у меня нет?»

- Я вообще финансист по профессии, и мне пришлось сменить профессию, чтобы разобраться с волосами. Я поехала в США, обучилась «кудрявому методу» и открыла салон. Сотрудниц на работу не беру с улицы, сама их обучаю.

Встречи на Кудринской площади

Общение кудрявых порой выходит за рамки онлайн-комьюнити. Участники чата встречаются в кафе, обсуждают новинки, пьют чай.

- «Кудрявые встречи» стали происходить, когда мы коллективно заказывали в других странах средства для волос, а потом совместно разбирали посылку. Мы встречались в каком-то кафе, это может прозвучать забавно, но на Кудринской площади. Нас приходит много, занимаем сразу половину кафе, - рассказывает Светлана Пономарева, администратор чата «Кудрявая Москва».

- Обмениваетесь средствами, кому что не подошло? – спрашиваю.

- У нас появилась новогодняя традиция «Кудрявый Санта». Это такая игра, мы обмениваемся маленькими экземплярами средств (гель, пенка, шампунь). После использования человек пишет отзывы в чат.

Нет никаких возрастных ограничений для того, чтобы попасть в «кудрявый чат».

Кстати

«Как заботиться о кудряшках зимой»: 5 советов от Айсель Мовлаевой

1. Менять уход от сезона к сезону. С наступлением холодов воздух становится суше, и нашей коже не хватает увлажнения так же, как и волосам, особенно кудрявым. Нужно подобрать средства для увлажнения и защиты волос.

2. На помощь приходят шелковые или сатиновые наволочки и подкладки под шапки и капюшоны из этих же тканей. Шелк и сатин сами по себе не впитывают воду, поэтому и не будут забирать ее из волос. К тому же эти ткани скользкие, а значит, что они не станут при трении пушить волосы и разрушать локоны.

3. Что делать, если холодный воздух на улице забирает из волос влагу, а в помещении горячий воздух еще и высушивает их? Кудри нужно увлажнять больше, чем всегда. Для этого после каждого мытья головы и кондиционирования можно использовать крем, несмываемый уход для запечатывания влаги в волосах.

4. Советую раз в неделю делать процедуру глубокого увлажнения с маской и прогреванием.

5. В холодный сезон стоит обратить внимание на составы продуктов для волос. Выбирайте те, которые содержат в себе натуральные масла, поскольку они задерживают воду в волосах и увлажняют кожу головы - масло жожоба, кокосовое, миндальное.