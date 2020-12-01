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Общество

Москвички с кудрявыми волосами создали онлайн-комьюнити, салон красоты и чайные встречи

«КП» пообщалась с девушками и парнями, которые раньше не могли принять свою природную красоту
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Светлана Пономарева знает о кудрях все, поэтому и стала администратором чата «Кудрявая Москва».

Светлана Пономарева знает о кудрях все, поэтому и стала администратором чата «Кудрявая Москва».

Запустить собственную парикмахерскую, онлайн-чат и организовать совместные покупки косметики – так несколько москвичек развивают индустрию для кудрявых в столице. «КП» узнала о необычном и дружном комьюнити «Кудрявая Москва».

Кудрявые блогеры

Два года назад в телеграме появился чат «Кудрявая Москва». Сейчас в нем почти 4000 кудрявых девушек и парней.

- Помыла волосы и нанесла новую маску – обещали послушные волосы, а получилось мягкое пушистое сено. Как все исправить? – спрашивает Анна Матвеева.

- Подскажите, наткнулась недавно на салон. Сказали, что они стригут по британской системе – только мокрые волосы. Подходит это для кудрявых волос? – спрашивает Валерий Гром.

И таких вопросов там по двести в день. Столько же и ответов. «КП» нашла администратора чата Светлану Пономареву, которая рассказала, как удалось создать такой «кудрявый чат».

- Изначально чат создала Александра Шевелева. Это девушка, которая является пионером «кудрявого блогинга» в России. Она создала чат для кудрявых девушек со всей России, а буквально через несколько дней появился точечный – московский чат, где я являюсь одним из администраторов. Первое, что нас всех объединило – поиск средств для волос, где их купить, обсуждения новинок, техник по уходу, кому что подходит. Можно сфотографировать свои волосы, показать фото и получить разносторонние ответы-советы, - рассказывает «КП» Светлана Пономарева.

В чате дают важные советы, как мыть, сушить и увлажнять кудри.

В чате дают важные советы, как мыть, сушить и увлажнять кудри.

Прийти в этот чат девушек подталкивает отсутствие знаний, как ухаживать за кудрявыми волосами. Многие раньше даже ненавидели свою «гриву», «пушок», «кудрявую копну».

- Вот у вас, наверное, ровные волосы? – спрашивает у меня Светлана Пономарева.

- Да. И, как всем с прямыми волосами, хочется волнистые локоны. Только они быстро теряют форму и снова становятся прямыми, - отвечаю.

- А у нас, в точности, наоборот. До прихода в чат я не знала элементарно, как правильно наносить пенку для волос, а девчонки мне дали полную инструкцию. И с каждым днем я погрузилась в «кудрявый метод» (способ бережного ухода за кудрявыми волосами) полностью.

На «кудрявых встречах» всегда много людей.

На «кудрявых встречах» всегда много людей.

- А что такое «метод тазика», «фисташка», «водоросли», «руки молящегося»?

- У нас в чате есть словарь с часто используемыми словами в кудрявом сообществе. Например, «фисташка» - это гель для сильной фиксации. Термины лучше изучить (можно найти в чате). Мы даем базу по средствам, по группам продажи косметики, ссылки на мастеров, на фены, стайлинги, сушки. Есть девочки, которые читают иностранные журналы и переводят заметки, а мы все можем в чате прочитать.

Выбросить утюжок и полюбить себя

В чат приходят девчонки от 12 лет, спрашивают советы 20-летние студентки, и офисные сотрудницы, и директора школ. Парни также сталкиваются с проблемами кудрявости, а после общения в чате начинают обожать свои локоны. Жизнь делится на «до» и «после».

- Уход за волосами никак не отличался от того, что используют 90% мужчин. Это обычный шампунь или еще лучше – 2 в 1 шампунь и гель для душа. А в чате удалось получить помощь и советы. Мне рассказали, что нужно исключить средства с силиконом и прекратить расчесывать сухие волосы – это уже дает потрясающий результат, - рассказал Игорь Бондаренко, участник чата «Кудрявая Москва».

Игорь Бондаренко говорит, что кудрявые волосы для парней больная тема, пока не знаешь, как за ними ухаживать.

Игорь Бондаренко говорит, что кудрявые волосы для парней больная тема, пока не знаешь, как за ними ухаживать.

- А у парней тоже есть некое недовольство от того, что волосы кудрявые? – спрашиваю.

- Недовольство от того, что кудрявые волосы у парней - это вообще больная тема. Почему? Потому что 80% парней с кудрявыми волосами не подозревают, что у них кудрявые волосы. Я понял, что кудрявый уже после 30 лет. Если за ними ухаживать обычно, то у тебя просто длинные и пушистые волосы. Довести их до состояния, когда они отрасли – невозможно или нужны какие-то сверх усилия.

При этом большинство участников чата – это не профессионалы в парикмахерском деле. Но некоторые так вникли в тему, что стали вести еще и отдельные блоги, среди них и Катя thankgodimcurly с 18-тысячной аудиторией. Здесь же в чате можно найти мастеров по уходу и записаться на укладку, стрижку и окрашивание в салон красоты, который занимается исключительно кудрявыми волосами.

- Если к нам заходят с улицы и просят быстренько подстричь челку, то мы, к сожалению, отказываем, потому что специализируемся только на кудрявых волосах. У нас расписано все на месяц вперед. Мы выполняем всего четыре услуги: укладка с подробным мастер-классом, глубокое увлажнение волос, стрижка, щадящее окрашивание. У нас в салоне нет расчесок, брашингов, выпрямителей, - рассказывает Айсель Мовлаева, основательница салона для кудрявых Ice Curly.

Айсель Мовлаева основала салона для кудрявых и создала подходящую косметику.

Айсель Мовлаева основала салона для кудрявых и создала подходящую косметику.

- А что нельзя подстричь кудри в обычном салоне? – уточняю.

- Мастера там подстригают мокрые волосы, потом сушат и получается «прическа-сюрприз». А мы работаем по «кудрявому методу». Это направление появилось в Америке. К тому же я создала авторскую линейку средств для волос, которая соответствует всем желанием девушек.

Айсель Мовлаева рассказывает, что прошла путь, который проходят все кудрявые девушки и парни. Она не могла принять свою природную красоту. У нее было много комплексов от того, что не знала, как придать форму торчащим в разные стороны кудряшкам, как утихомирить это облако. Она выравнивала волосы утюжком, но этого хватало до первого дождя, Айсель тратила большие деньги на кератиновые процедуры. Это был ужас и постоянный вопрос: «Почему у всех нормальные волосы, а у меня нет?»

- Я вообще финансист по профессии, и мне пришлось сменить профессию, чтобы разобраться с волосами. Я поехала в США, обучилась «кудрявому методу» и открыла салон. Сотрудниц на работу не беру с улицы, сама их обучаю.

Встречи на Кудринской площади

Общение кудрявых порой выходит за рамки онлайн-комьюнити. Участники чата встречаются в кафе, обсуждают новинки, пьют чай.

- «Кудрявые встречи» стали происходить, когда мы коллективно заказывали в других странах средства для волос, а потом совместно разбирали посылку. Мы встречались в каком-то кафе, это может прозвучать забавно, но на Кудринской площади. Нас приходит много, занимаем сразу половину кафе, - рассказывает Светлана Пономарева, администратор чата «Кудрявая Москва».

- Обмениваетесь средствами, кому что не подошло? – спрашиваю.

- У нас появилась новогодняя традиция «Кудрявый Санта». Это такая игра, мы обмениваемся маленькими экземплярами средств (гель, пенка, шампунь). После использования человек пишет отзывы в чат.

Нет никаких возрастных ограничений для того, чтобы попасть в «кудрявый чат».

Нет никаких возрастных ограничений для того, чтобы попасть в «кудрявый чат».

Кстати

«Как заботиться о кудряшках зимой»: 5 советов от Айсель Мовлаевой

1. Менять уход от сезона к сезону. С наступлением холодов воздух становится суше, и нашей коже не хватает увлажнения так же, как и волосам, особенно кудрявым. Нужно подобрать средства для увлажнения и защиты волос.

2. На помощь приходят шелковые или сатиновые наволочки и подкладки под шапки и капюшоны из этих же тканей. Шелк и сатин сами по себе не впитывают воду, поэтому и не будут забирать ее из волос. К тому же эти ткани скользкие, а значит, что они не станут при трении пушить волосы и разрушать локоны.

3. Что делать, если холодный воздух на улице забирает из волос влагу, а в помещении горячий воздух еще и высушивает их? Кудри нужно увлажнять больше, чем всегда. Для этого после каждого мытья головы и кондиционирования можно использовать крем, несмываемый уход для запечатывания влаги в волосах.

4. Советую раз в неделю делать процедуру глубокого увлажнения с маской и прогреванием.

5. В холодный сезон стоит обратить внимание на составы продуктов для волос. Выбирайте те, которые содержат в себе натуральные масла, поскольку они задерживают воду в волосах и увлажняют кожу головы - масло жожоба, кокосовое, миндальное.

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