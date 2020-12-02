Заражений ВИЧ в Москве в 1,5 раза меньше, чем в среднем по России

По данным Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, в прошлом году по сравнению с 2018-м в столице отмечено снижение числа новых случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Накануне медики и представители социально-ориентированных некоммерческих организаций Москвы рассказали, как город справляется с опасной инфекцией, особенно сейчас во время пандемии коронавируса.

«В Москве обстановка с ВИЧ/СПИДом - одна из самых благоприятных в стране, - сообщил на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. - Распространенность ВИЧ в Москве в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Мы видим абсолютно стабильное число новых случаев заражений ВИЧ, в частности, среди москвичей оно не растёт. Это достаточно давний тренд для Москвы».

По данным Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, в прошлом году по сравнению с 2018-м в столице отмечено снижение числа новых случаев на 5,2 процента. В том числе среди жителей столицы на 6,2 процента. При этом фактически прекратились заражения среди молодых людей - благодаря постоянной, самой серьезной работе специалистов в школах и вузах, в центрах занятости молодёжи.

Москва – один из крупнейших городов в мире, который обеспечивает безопасность своих жителей и гостей, а также доступную и качественную медицинскую помощь для них. Активно проводится диагностика ВИЧ-инфекции. Согласно статистике, более 90 процентов жителей Москвы, инфицированных ВИЧ, знают о своём диагнозе. Тест на ВИЧ стал по сути рутинным, что и было одной из важнейших профилактических задач - в рамках формирования культуры ЗОЖ в мегаполисе.

«Незыблемым остаётся качество оказания и абсолютная доступность помощи для людей с ВИЧ-инфекцией в Москве, - отметил Алексей Мазус. - Столица была и остаётся лидером в Европе по выявлению ВИЧ – инфекции, ее ранней диагностики. Это один из принципиальных показателей уровня здравоохранения российской столицы.

«Так же как населению в целом следует настойчиво объяснять, что ответственное отношение к своему здоровью - признак, или как принято говорить, must do для современного успешного человека, так и инфицированному ВИЧ человеку необходимо своевременно обращаться к специалисту по ВИЧ-инфекции, начинать прием препаратов для того, чтобы жить полноценной жизнью, не обрекая себя на неизбежный иммунодефицит и СПИД и близких - на опасность. При этом важно понимать, что ВИЧ - это вирус, которым можно заразиться и случайно, и по неосторожности. А вот СПИД, вызываемый длительной инфекцией ВИЧ, можно заболеть, только если игнорировать свою состояние. В распоряжении московского здравоохранения широкий диапазон возможностей избежать этого. Достаточно всего лишь вовремя дойти до врача», - убежден эксперт.

Что же касается новой коронавирусной инфекции, по его словам, данные российских и зарубежных медиков показывают, что при заражении COVID-19 больные с ВИЧ мало чем отличаются от обычных пациентов по течению новой инфекции, ее тяжести и лечению.

ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН

Больных по всей Москве поддерживают не только государственные учреждения, но и неправительственные некоммерческие организации. Помощь НКО особенно ярко проявилась в последние полгода во время пандемии коронавируса.

«Через онлайн-каналы связи у нас появилась новая дистанционная форма работы с ВИЧ-пациентами, - рассказал председатель благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин. - Теперь специалисты могут ещё оперативнее общаться с подопечными, особенно с теми, кому раньше было трудно добраться на личный приём. Такие дистанционные консультации сохранятся и в будущем».

Кроме врачей и психологов, инфицированным ВИЧ людям помогают волонтёры, особенно инвалидам и тем, у кого нет родственников. «Необходимые препараты доставляются пациентам на дом, чтобы они могли продолжать непрерывно получать терапию, несмотря на ситуацию с коронавирусом», - сказал президент региональной общественной организации содействия гражданам, живущим с ВИЧ/СПИДом «Центр плюс» Владимир Маяновский.

Своим опытом московские НКО делятся с коллегами из других городов страны. Площадкой для обмена знаниями и повышения квалификации станет крупнейший в России социальный центр с услугами для инфицированных людей и их семей. Его планируют открыть в будущем году в столице.

В целом, как отмечают в НКО, Москва очень толерантно, понимающе относится к людям, инфицированным ВИЧ, создаёт все условия для лечения этой болезни и комфортной жизни в городе.

ВИЧ ОТ МАТЕРИ К НОВОРОЖДЕННОМУ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ

В последние несколько лет в столице сохраняется низкий уровень риска передачи ВИЧ от матери к новорожденному ребенку. Цифра держится на уровне ниже 1%.

«Практически все дети рождаются здоровыми, - сказал Алексей Мазус. - Система здравоохранения Москвы даёт возможность женщине, инфицированной ВИЧ, родить здорового ребенка. Город

создает для этого все условия. Любой родильный дом в столице принимает женщин с ВИЧ-инфекцией».

По его словам, почти все ВИЧ-инфицированные дети в городе воспитываются в семьях - и это убедительный показатель того, насколько изменилось восприятие людей с ВИЧ-инфекцией москвичами.

ЦИФРЫ

127 538 лиц, в крови которых найдены антитела к ВИЧ, за весь период наблюдения (с 1987 по 2019 годы) с учетом умерших. Из них:

- 63 485 человек (50%) - москвичи;

- 46 659 человек (37%) - жители других регионов России;

- 11 570 человек (9%) - иностранцы;

- 5 824 человека (4%) - бомжи.

По данным оперативного мониторинга Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом

ВАЖНО

Для жителей Москвы в городских кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции проводится бесплатное, в том числе анонимное, тестирование на ВИЧ-инфекцию и консультации специалистов.

Вопросы горожан также принимают по телефону круглосуточной «горячей линии» Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (8-495-366-62-38) или на сайте Центра (spid.ru, информационная линия «Вопрос-ответ»).