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Происшествия

«Уехала в Россию, чтобы скрыть позор»: в Мытищах таджичку обвиняют в убийстве новорожденной дочери

По версии следствия, мамаша устроила домашние роды, а потом ударила девочку об пол
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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По российским законам Сабине грозит до шести лет лишения свободы.

По российским законам Сабине грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело новорожденной девочки в своей квартире в подмосковном городе Мытищи нашли родственники 30-летней Сабины (здесь и далее имена героев изменены прим. ред.). Перепуганные, они сразу вызвали скорую. Но спасать уже было некого. Медики лишь констатировали смерть ребенка. В тот же день в полиции допросил маму малышки Сабину.

- Я не виноватая! Она родилась мертвой, - уверяла женщина.

Но спустя сутки стало понятно, что она лжет.

- Причиной смерти новорожденной девочки стала закрытая черепно-мозговая травма, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Сабина уже призналась, что не хотела этого ребенка. В Россию она приехала в сентябре. На тот момент о ее беременности в Таджикистане родственники не знали. Замужем женщина не была и так пыталась скрыть, как ей казалось, позорную беременность. В России она поселилась в съемной квартире знакомых в Подмосковье. В день родов Сабина не стала звонить в скорую. По версии следствия, как только малышка появилась на свет, мамаша ударила ее головой об пол.

По российским законам Сабине грозит до шести лет лишения свободы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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