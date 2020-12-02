Достанем те же "фужеры": Москва не будет покупать дополнительные новогодние украшения

Световые конструкции, похожие на фужеры с шампанским. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонари на Тверской три года назад украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. И это была не разовая акция - они стали появляться ежегодно в праздничные дни. Будут и в этом. А где же хранятся новогодние конструкции весь год? "КП" побывала на складе, где хранятся световые конструкции.

"КП" побывала на складе, где хранятся световые конструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украшения старые, решения новые

В этом году, судя по заявлению властей, для украшения Москвы достанут приобретенные ранее световые конструкции. Дополнительные закупки не предусмотрены, так как у города достаточно новогодней иллюминации - около 4000 элементов. Это и световые тоннели, и шары-беседки, большие арки. Город полностью украсят до 14 декабря.

Собирают рождественские венки Фото: Михаил ФРОЛОВ

- За последнее время городом был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение. Тем не менее специалисты стараются внести разнообразие, каждый год внедряя новые решения и создавая необычные ансамбли из уже существующих, - рассказали в "Объединенной энергетической компании".

Уже формируют цифры "2021" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будут изменения также из-за коронавируса. В городе решили отказаться от объемно-декоративных конструкций, подразумевающих тактильное взаимодействие с отдельными их элементами, например, тач-скринов и других украшений, которые предполагают телесный контакт.

Скоро новогодняя инсталляция украсит улицу Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

До наступления новогодних праздников городские украшения хранятся на складах на окраине Москвы. Это большие ангары, где всегда плюсовая температура, чтобы не испортить конструкции. Тут уже формируют цифры "2021", собирают елочки, и красные коробки с бантами, восстанавливают гирлянды.

Украшения здесь хранятся и здесь же реставрируются после новогодних праздников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Украшения здесь хранятся и здесь же реставрируются после новогодних праздников. Они не всегда возвращаются целые: оборваны световые гирлянды, какие-то элементы. Готовятся к новому сезону украшения почти весь год. За исключением использования отдельных элементов на другие городские праздники, - рассказал Антон Шабунин, начальник службы эксплуатации "Объединенной энергетической компании".

Золотой свет на речном вокзале

Новогоднее настроение уже на Северном речном вокзале, который открылся в сентябре после масштабной реконструкции.

На входе возле парка появились большие цифры "2021" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На входе возле парка появились большие цифры "2021" (возле памятника "Водный путь"), яркий 9-метровый световой шар, а также новогодние арки. В парке поставили 20 световых дерева и 80 торшеров.

- Объемно-декоративные конструкции выполнили в единой технике, они будут освещать парк теплым золотистым светом, - рассказали в "Объединенной энергетической компании".

Две звезды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле белоснежного здания вокзала установили большую театральную елку с портретами деятелей искусств (драматург Александр Островский, оперная певица Галина Вишневская, певец Федор Шаляпин).

Возле белоснежного здания вокзала установили большую театральную елку с портретами деятелей искусств Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Эта елка очень похожа на живую, но она искусственная. Ее высота 12 метров. Елка театральная, так как была изготовлена к Году театра. Она не новая, стояла в одной из локаций в прошлом году, - рассказала Виктория Боткова, советник Департамента ЖКХ Москвы. - Включение всей иллюминации в городе будет с 14 декабря.

В парке поставили 20 световых дерева и 80 торшеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За новогодним настроением и чаем из самовара

Lifestyle-квартал "Депо" уже создал атмосферу праздника. На территории новогодние световые инсталляции, арки, двухметровые олени и огромная ракушка с жемчугом. В самом здании поставили большую елку и метровые новогодние шары.

На территории новогодние световые инсталляции. Фото: пресс-служба Центрального рынка

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией не сможем порадовать в эти праздники шумными концертами с участием звезд. Но дух Нового года можно ощутить, - сказали в пресс-службе "Депо".

Новогодняя ель, сверкающая оленья упряжка и настоящий самовар гигантских размеров с бесплатным чаем и баранками - все это уже на площади у Центрального рынка на Рождественском бульваре.

Фото: пресс-служба Центрального рынка

- Чай бесплатный для москвичей будет всегда пока стоит самовар. А стоять он будет всю зиму, - рассказали организаторы.

Посетителей также ждет и праздничная фотозона с елочками разной высоты.

Как украсят город к празднованию Нового 2021 года:

- более 1000 новогодних елей, высота которых до 25 метров,

- большие световые арки на площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере,

- 20-метровый новогодний шар на Поклонной горе,

- световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки возле Триумфальной арки,

- световые цифры "2021".