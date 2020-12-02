В коронавирусном госпитале на ВДНХ открылось реанимационное отделение

Временный госпиталь пациентов с COVID-19 на ВДНХ Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается оснащение временных и постоянных стационаров, в которых лечатся заражённые коронавирусом. Один из резервных госпиталей с весны разместился в павильоне № 75 на ВДНХ.

"С первых дней пандемии мы твердо придерживались правила, что пациенты, госпитализированные с Covid-19, должны проходить лечение в полноценных медицинских учреждениях, оборудованных всем необходимым для квалифицированной помощи, - сказал сегодня, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии реанимационного отделения в коронавирусном госпитале на ВДНХ. - Это касается и резервных госпиталей, открытых в Сокольниках, на ВДНХ и других местах. Поэтому помимо обычных палат мы создаём в резервных госпиталях палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения. Сегодня открываем один из крупнейших реанимационных блоков, созданный в госпитале на ВДНХ. В нем можно будет проводить гемодиализ пациентам с Covid-19, страдающим почечной недостаточностью, а также оказывать другую специализированную помощь".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Резервный коронавирусный госпиталь на ВДНХ занимает площадь 53 тысячи квадратных метров.

В октябре этого года первые пациенты поступили в терапевтический сектор госпиталя ("Север") на 1152 койки (+ 48 коек интенсивной терапии). Сейчас в нем лечатся 907 человек, из них 38 - в палатах интенсивной терапии.

В октябре-ноябре рядом создан открывшийся сегодня реанимационный блок (сектор "Юг") на 208 коек в 24 палатах.

Койки подключены к специальным консолям для подачи трех видов медицинских газов – кислорода, вакуума и сжатого воздуха. Благодаря этому больные получают полный комплекс респираторной (дыхательной) поддержки, включая инвазивные и неинвазивные методы. В реанимации есть все необходимое не только для лечения Covid-19, но и сопутствующих осложнений, а также имеющихся у пациентов хронических болезней, в том числе с полиорганной недостаточностью и сепсисом.

Кроме того, 6 коек специально выделены для процедур гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью. В отделении разместились также клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории.

Первых пациентов реанимационный блок резервного госпиталя на ВДНХ должен принять уже в эту пятницу, 4 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас в Москве пациентов с Covid-19 принимают 5 резервных госпиталей:

- Ледовый дворец "Крылатское";

- КВЦ "Сокольники";

- АТЦ "Москва";

- павильон № 75 ВДНХ;

- корпус на территории ГКБ № 40 в Коммунарке.

Всего в них находится более 6 тысяч коек. Ещё более 3 тысяч коек разместились во временных корпусах при 15 городских больницах.

В резервных госпиталях лечатся свыше 3,5 тысяч пациентов.