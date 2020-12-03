В Москве представили инновационную косметическую серию Physio Radiance от QNET

Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

Пресс-ланч собрал журналистов и бьюти-блогеров в столичном ресторане Selfie, известном большим числом отраслевых наград, открытой кухней и экологичным подходом. На встрече были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы: на входе в ресторан измерялась температура, участники использовали защитные маски и находились на дистанции друг от друга. Представители СМИ смогли ознакомиться с особенностями линии, в которую вошли пенка, эссенция-бустер, двойная сыворотка для укрепления и лифтинга, восстанавливающий дневной, ночной крем и для зоны вокруг глаз.

На презентации выступили руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова, тренер по продукции компании Денис Большаков и бьюти-блогер, эксперт по фейсфитнесу Ольга Вохмянина.

Денис Большаков, тренер по продукции компании QNET

Ирина Полякова рассказала об успехах индустрии прямых продаж (ее оборот за 2019 год – 180 млрд долларов, в ней заняты почти 120 млн человек) и об истории, основателях, географии, благотворительных проектах, ассортименте компании. Денис Большаков сообщил, что швейцарские эксперты, разработавшие косметику, обогатили ее пребиотиками и пробиотиками. Эти компоненты содействуют обновлению кожи, защищают от негативного воздействия окружающей среды, положительно влияют на микробиом – микроорганизмы, живущие на поверхности кожи.

Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

По словам Дениса Большакова, пенка с аминокислотами нежно и тщательно справляется с загрязнениями, при этом сохраняя гидролипидный баланс. Эссенция-бустер с экстрактом морских водорослей из Саргассова моря увлажняет, повышает эластичность. Двойная сыворотка с агригелином подтягивает, крем для зоны вокруг глаз с экстрактом оливковых листьев и пептидом карнозином уменьшает мимические морщины и борется с воспалениями. Дневной крем с гиалуроновой кислотой и витамином РР интенсивно увлажняет и сокращает пигментные пятна, ночной с ретинолом – устраняет сухость и восстанавливает. Блогер Ольга Вохмянина показала упражнения, которые действуют как лимфодренажный массаж. В состав такой зарядки для лица, которую удобно проводить с продуктами из линии Physio Radiance, вошли поглаживания, похлопывания, пощипывания, покалывания и продавливания. Также эксперт рассказала про вредные привычки, которые приводят к преждевременному старению.

Physio Radiance антивозрастная линия косметики

Журналисты задали вопросы о том, как приобрести продукцию из коллекции Physio Radiance. Им сообщили, что заказать ее можно на сайте или у Независимых Представителей компании.

Стоит отметить, что мировая премьера обновленной линии прошла в сентябре этого года на онлайн-конференции V-Convention Connect, ее участниками стали более 200 тысяч человек из более чем полусотни стран.