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В Москве представили инновационную косметическую серию Physio Radiance от QNET

В России состоялась презентация антивозрастной линии Physio Radiance международной компании прямых продаж QNET
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Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

Пресс-ланч собрал журналистов и бьюти-блогеров в столичном ресторане Selfie, известном большим числом отраслевых наград, открытой кухней и экологичным подходом. На встрече были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы: на входе в ресторан измерялась температура, участники использовали защитные маски и находились на дистанции друг от друга. Представители СМИ смогли ознакомиться с особенностями линии, в которую вошли пенка, эссенция-бустер, двойная сыворотка для укрепления и лифтинга, восстанавливающий дневной, ночной крем и для зоны вокруг глаз.

На презентации выступили руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова, тренер по продукции компании Денис Большаков и бьюти-блогер, эксперт по фейсфитнесу Ольга Вохмянина.

Денис Большаков, тренер по продукции компании QNET

Денис Большаков, тренер по продукции компании QNET

Ирина Полякова рассказала об успехах индустрии прямых продаж (ее оборот за 2019 год – 180 млрд долларов, в ней заняты почти 120 млн человек) и об истории, основателях, географии, благотворительных проектах, ассортименте компании. Денис Большаков сообщил, что швейцарские эксперты, разработавшие косметику, обогатили ее пребиотиками и пробиотиками. Эти компоненты содействуют обновлению кожи, защищают от негативного воздействия окружающей среды, положительно влияют на микробиом – микроорганизмы, живущие на поверхности кожи.

Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET

По словам Дениса Большакова, пенка с аминокислотами нежно и тщательно справляется с загрязнениями, при этом сохраняя гидролипидный баланс. Эссенция-бустер с экстрактом морских водорослей из Саргассова моря увлажняет, повышает эластичность. Двойная сыворотка с агригелином подтягивает, крем для зоны вокруг глаз с экстрактом оливковых листьев и пептидом карнозином уменьшает мимические морщины и борется с воспалениями. Дневной крем с гиалуроновой кислотой и витамином РР интенсивно увлажняет и сокращает пигментные пятна, ночной с ретинолом – устраняет сухость и восстанавливает. Блогер Ольга Вохмянина показала упражнения, которые действуют как лимфодренажный массаж. В состав такой зарядки для лица, которую удобно проводить с продуктами из линии Physio Radiance, вошли поглаживания, похлопывания, пощипывания, покалывания и продавливания. Также эксперт рассказала про вредные привычки, которые приводят к преждевременному старению.

Physio Radiance антивозрастная линия косметики

Physio Radiance антивозрастная линия косметики

Журналисты задали вопросы о том, как приобрести продукцию из коллекции Physio Radiance. Им сообщили, что заказать ее можно на сайте или у Независимых Представителей компании.

Стоит отметить, что мировая премьера обновленной линии прошла в сентябре этого года на онлайн-конференции V-Convention Connect, ее участниками стали более 200 тысяч человек из более чем полусотни стран.

Шоу-бизнесБИЗНЕС-ПРЕСС

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