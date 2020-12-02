Синоптики рассказали, какой будет зима 2020/2021 в Москве: Главные аномалии ждут нас в январе

Заснеженный велосипед у подземного перехода в столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Только что наступившая зима в Москве точно не будет суровой - в этом метеорологи единодушны. А вот в деталях слегка расходятся. Что ж, послушаем всех синоптиков - и посмотрим, кто окажется прав.

Декабрь 2020, по расчетам синоптиков Московского метеобюро, по средней температуре будет теплее, чем положено по климатическим нормам. В центре "Фобос" уточняют: скорее всего, температура первого зимнего месяца окажется на 1 - 1,5 градуса выше, чем обычно. А вот снег будет в дефиците - осадков в декабре выпадет на треть меньше нормы. Хорошо хоть Новый год обещают с зимним пейзажем: к концу декабря сугробы вырастут до 8 - 13 см.

Кстати, самый теплый декабрь за 140 лет метеонаблюдений москвичи пережили в 2006 году. Среднемесячная температура оказалась выше нуля, +1,2 градуса - при норме -6,1. Аномалия в 7 с лишним градусов! Сейчас ничего подобного не предвидится.

Январь 2021, согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будет примерно таким, как положено по климатическим норм, или чуть теплее. Синоптики центра "Фобос" уверены в другом: первый месяц нового года станет аномально теплым, с температурой на 4 - 5 градусов выше нормы, и очень снежным - осадков выпадет на 20% больше, чем обычно, и не факт, что только в виде снега, во время оттепелей дождь не исключен. Однако теплые аномалии в среднем за месяц вовсе не отменяют Крещенских морозов, предупреждают в "Фобосе". Январская погода удивит контрастами - то плюс на градуснике, то стужа.

Февраль 2021 окажется очень теплым - и тут сходятся прогнозы Гидрометцентра России и "Фобоса". Там, впрочем, утверждают, что февральская аномалия не дотянет до январской: средняя температура финального месяца зимы превысит климатическую норму на 3 градуса. Снега же будет вполне достаточно, сугробы в феврале достигнут высоты 20 - 25 см.

Средняя температура зимы 2020/2021 в Москве составит около -4,5 градуса, считают специалисты "Фобоса". А норма для климата средней полосы -7,7 градуса.