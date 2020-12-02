В МЧС рассказали о результатах анализа проб воздуха в районе пожара на Ленинградском проспекте

Задымление из-за пожара в районе дома 33А по Ленинградскому проспекту. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Днем 2 декабря прохожие и автомобилисты стали звонить в МЧС, чтобы рассказать о задымлении в районе дома 33а на Ленинградском проспекте. Это напротив входа в вестибюль метро «Динамо». Прямо из-под земли поднимался черный столб дыма. Оказалось, что источник возгорания находится в коллекторе.

На место приехали представители АО «Москоллектор» и сотрудники МЧС. Но приступить к тушению пожара долгое время не могли. В коллекторе расположены не только трубы горячего и холодного водоснабжения, но и силовые кабели, а также провода связи. Чтобы пожарные могли безопасно залить очаг, проводку пришлось обесточить. Без света остались несколько окрестных многоэтажек.

Впрочем, электричество оперативно вернули: подключили дизель-генератор и задействовали резервные схемы.

— Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Из-за пожара без света остались несколько окрестных многоэтажек. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Всего на место съехались свыше сотни сотрудников экстренных служб. На Ленинградском проспекте припарковались два десятка единиц спецтехники. Пригнали даже специальную установку, которая выгоняла дым из коллектора, чтобы пожарные под землей могли нормально работать.

Свыше четырех часов потребовалось, чтобы локализовать пожар на площади в 10 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС заканчивают работу. Эстафету перенимают аварийные службы, которым предстоит восстановить нормальное энергоснабжение домов.

— Лабораторией в районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздух. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей не превышена, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве также добавили, что информации о пострадавших к ним не поступало.