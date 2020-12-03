СК начал проверку после пожара в онкоцентре Москвы, где погибли двое рабочих

Чтобы точно не допустить распространения огня на другие корпуса, к больнице стянули десятки пожарных расчетов

Ранним утром 3 декабря в службу спасения позвонили из Московского международного онкологического центра. Это крупный медкомплекс в центре столицы напротив стадиона «Лужники» и Соборной мечети. Едкий дым вырывался из окон на третьем этаже одного из зданий.

Горел административный корпус. Здесь не было пациентов. Здание по улице Дурова, 26 стр.5 реконструировали. Внутри были 29 рабочих. Вероятно, они жили на стройке.

Чтобы точно не допустить распространения огня на другие корпуса, к больнице стянули десятки пожарных расчетов. Всего в ликвидации участвовали 88 пожарных. Ликвидация возгорания заняла около часа. В 6:03 пожар был потушен.

— В ходе тушения были спасены 27 человек. К сожалению, в результате пожара погибли два человека, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Причина возгорания пока не установлена. Однако у комиссии, которая будет расследовать дело, есть две основные версии: короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем при курении.

— Организована доследственная проверка. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Будут проведены необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Накануне в Москве случился другой крупный пожар. На Ленинградском шоссе возле метро «Динамо» полыхал коллектор. Сотрудники МЧС и городские службы работали свыше четырех часов, чтобы справиться с подземным возгоранием. Пришлось обесточить несколько многоэтажных домов, так как в коллекторе пролегают высоковольтные кабели. Когда пламя потушили, лаборатория сделала замеры в воздухе на предмет выброса вредных веществ.