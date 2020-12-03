"Вы похожи на подозреваемого, дайте телефон". Мошенник обчистил счет москвича, притворившись полицейским

Теперь подозреваемым стал лжеполицейский, его приметы передали патрульным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гулять на свежем воздухе полезно для здоровья - так считает 56-летний Евгений (имя изменено) и старается не отступать от своей привычки, даже поздно вечером проходит несколько километров. Но мужчина никогда не думал, что такая прогулка может принести ему финансовый ущерб. До тех пор, пока его личностью не заинтересовался полицейский.

Евгений прошёл пару километров по Измайловскому парку и присел на лавочку на освещённой аллее. В парке почти никого не было, мужчина погрузился в свои мысли. Но из них его выдернул незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции. "Вы похожи на подозреваемого", — отрапортовал незнакомец. Евгений растерялся и полез в рюкзак за документами. Мужчина сообщил, что, скорее всего, придётся проехать в отдел и провести личный досмотр. Но потом незнакомец передумал и предложил процедуру провести прямо в парке. Евгению скрывать было нечего, и он предъявил для проверки свой рюкзак. Но этого было недостаточно, и мужчина попросил потенциального подозреваемого показать ещё и телефон. Там он произвёл несколько манипуляций, и, сообщив, что всё в порядке, вернул гаджет владельцу и удалился в темноту парка. Ещё какое-то время Евгений осмысливал произошедшее, ситуация всё больше казалась ему странной, и он проверил свои вещи. Подозрения были не напрасны: в рюкзаке он недосчитался наличных денег, а на телефон вскоре пришли сообщения о списании денег и со счёта в банке. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника. Тогда он позвонил настоящим полицейским и рассказал о произошедшем.

— В районе Измайловской пасеки к нему подошел неизвестный, который представился сотрудником полиции и пояснил, что тот похож по приметам на подозреваемого, после чего произвел личный досмотр, забрал около 2 000 рублей из рюкзака и, введя в заблуждение, перевел денежные средства с телефона в размере 24 980 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Теперь подозреваемым стал лжеполицейский, его приметы передали патрульным. Худощавого мужчину в чёрной куртке с чёрными короткими волосами и медицинской маской на лице будут искать, а по заявлению Евгения проводить проверку. К сожалению, под такое описание подходят многие, но есть надежда установить личность по счёту, на который были переведены деньги с банковской карты.