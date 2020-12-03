7750 новых случаев за сутки в Москве: Оперштаб объяснил изменение числа заболевших коронавирусом в течение недели

Медики говорят, чтобы увидеть объективную статистику, нужно смотреть не на ежедневные, а на еженедельные цифры Фото: Артем КИЛЬКИН

В столице за последние сутки выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1606 пациентов, под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек. В оперативном штабе по борьбе с COVID-2019 объяснили динамику новых случаев коронавируса в течение недели.

- Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Соответственно и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным, - говорят в оперативном штабе.

Специалисты говорят, что «пиковые» дни - понедельник и вторник. Именно в эти дни люди, как правило, идут сдавать тесты на ковид. На обработку нужно 48 часов, то есть два дня. Именно поэтому к среде и четвергу (к середине недели) число новых случаев заболевших «растет». На прошлой неделе «пиковые» значения были зафиксированы 27 ноября (пятница) – 7918 человек, а на этой неделе рост заметили 3 декабря (четверг) – 7750 человек.

В оперштабе говорят, что уже к воскресенью, как правило, количество тестов на ковид снижается. Кстати, такая же динамика наблюдается и в других мегаполисах, где численность, как в Москве.

- Это нормальная закономерность. Причина в большом числе лабораторий, в количестве анализов, а также в поведенческом факторе, - отмечают в оперштабе.

Медики говорят, чтобы увидеть объективную статистику, нужно смотреть не на ежедневные, а на еженедельные цифры. Например, на прошлой неделе рост заболевших COVID-2019 составил всего 3%.